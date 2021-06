Neue Corona-Regeln in SH: Diese Lockerungen gelten jetzt

Stand: 31.05.2021 06:25 Uhr

Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat am Donnerstag angekündigt, wie sie angesichts der sinkenden Infektionszahlen die Corona-Regeln im Land anpassen will. Ein Überblick über die Lockerungen: