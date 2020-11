Neue Corona-Regeln: Schleswig-Holstein geht Sonderweg Stand: 25.11.2020 23:26 Uhr Mehr als sieben Stunden haben die Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Corona-Regeln für den Monat Dezember beraten. Schleswig-Holstein will nicht alle Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz umsetzen.

Zahlreiche Punkte standen in der Beschlussvorlage, die in der Bund-Länder-Videoschalte am Mittwoch stundenlang Schritt für Schritt abgearbeitet wurden. Erst am späten Abend gab es die Einigung. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) trägt die Entscheidung mit, den Teil-Lockdown wegen hoher Coronazahlen bis zum 20. Dezember zu verlängern. Allerdings kündigte er nach der Video-Schalte mit der Kanzlerin an, dass einige Verschärfungen in Schleswig-Holstein nicht umgesetzt werden. Zwar sei es gelungen, "ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen. In einigen Bereichen werden wir andere Maßnahmen treffen, als wir sie eben verabredet haben. Das habe ich sehr deutlich gemacht", sagte Günther.

AUDIO: Günther zu Kontaktbeschränkungen (1 Min)

SH hält an seinen eigenen Kontaktregelungen fest

Während die Kontaktbeschränkungen in den anderen Ländern noch einmal verschärft werden, will Günther an den eigenen Kontaktbeschränkungen fürs Land festhalten. So sollen laut Bund-Länder-Beschluss bei privaten Treffen mit Freunden, Verwandten und Bekannten künftig maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. In Schleswig-Holstein liegt die Grenze bei zehn Personen - im öffentlichen Raum aus zwei Haushalten und im privaten Raum aus verschiedenen Haushalten. Dabei soll es auch bleiben. "Was gewohnte Praxis ist, wird auch über die Feiertage in Schleswig-Holstein eingehalten", sagte Günther. Die Ausnahmeregel für die Feiertage in den anderen 15 Bundesländern sehe er generell kritisch. "Gerade über Weihnachten, gerade bei Silvester wäre es im Sinne aller, wenn alle sich auch dort zurückhalten." Vom 23. Dezember bis Neujahr sind in den anderen Ländern Treffen von 10 Personen aus 10 Hausständen plus Kindern bis 14 Jahre erlaubt.

Weitere Informationen Corona-Gipfel: Die Beschlüsse von Bund und Ländern Der Teil-Lockdown gilt nun mindestens bis 20. Dezember, die Kontaktbeschränkungen werden verschärft. Eine Übersicht aller Regeln. mehr

Keine neuen Regeln für den Einzelhandel

Außerdem kündigte Günther an, dass Massage- und Nagelstudios sowie Tierparks Anfang Dezember in Schleswig-Holstein wieder öffnen können - wenn Hygeniekonzepte vorliegen. Auch bei den strengeren Vorgaben für den Einzelhandel werde Schleswig-Holstein "nicht mitgehen", sagte der Regierungschef. Demnach bleibt es bei der Vorgabe von zehn Quadratmetern Ladenfläche pro Kunde, unabhängig von der Größe des Geschäfts. Der Bund-Länder-Beschluss sieht vor, die Fläche pro Kunde auf 25 Quadratmeter auszuweiten.

Für Hotels und Gaststätten noch keine Lockerungen

Für Hotels und Gaststätten konnte der Ministerpräsident noch keine Perspektiven für Lockerungen aufzeigen. Mit solchen rechnet er frühestens im Januar. Schleswig-Holsteins Regelungen hätten sich bewährt, sagte Günther am späten Abend. Das Land gehöre zu den zwei einzigen Bundesländern, in denen der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert unter 50 liege. "Unser Ziel in Schleswig-Holstein ist es, im Januar zu Öffnungen zu kommen", meinte der CDU-Politiker. Frühestens dann könne dies auch in der Gastronomie und bei den Hotels der Fall sein.

Die Regierungschefs hatten sich aber auch darauf verständigt, dass es noch zusätzliche Verschärfungen geben soll, wenn der Inzidenzwert in Regionen über 200 steigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.11.2020 | 20:00 Uhr