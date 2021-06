Neue Corona-Regeln: Keine Maskenpflicht mehr in Außenbereichen Stand: 23.06.2021 12:46 Uhr Die Landesregierung hat heute über weitere Lockerungen der Corona-Regeln ab dem 28. Juni informiert. Insbesondere bei der Maskenpflicht gibt es Änderungen, im Außenbereich entfällt sie komplett.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hob in der Pressekonferenz im Kieler Landeshaus die sehr geringen Inzidenzwerte und die Impfquote in Schleswig-Holstein hervor: "Mehr als die Hälfte der Menschen in Schleswig-Holstein ist einmal geipmft", sagte Günther. Vor diesem Hintergrund kündigte der Ministerpräsident neue Lockerungen an.

Maskenpflicht entfällt teilweise

Unter anderem soll ab Montag die Maskenpflicht im Außenbereich komplett entfallen. Die Abstände, zum Beispiel auf Wochenmärkten, müssen aber weiter eingehalten werden. Auch im Innebereich wird die Maskenpflicht teilweise fallen. Bei Veranstaltungen mit "Sitzungscharakter", wie zum Beispiel in Kinos oder im Theater, muss auf den Sitzen keine Maske mehr getragen werden.

Die Testpflicht wird weiter bestehen bleiben, so Günther. So muss in Gaststätten im Innenbereich, in Krankenhäusern oder bei Busreisen auch weiterhin ein Test vorgelegt werden. Bei Beherbergungsbetrieben muss der zweite Test in Zukunft allerdings erst nach 72 Stunden vorgelegt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2021 | 14:00 Uhr