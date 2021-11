Nach Corona-Gipfel: Günther begrüßt Impfpflicht-Vorhaben Stand: 30.11.2021 18:01 Uhr Bund und Länder haben heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Ministerpräsident Günther begrüßte Vorhaben wie Impfpflicht und Ausweitung der 2G-Regelung. Am Donnerstag sollen weitere Beschlüsse gefasst werden.

Wie kann die Ausbreitung des Corona-Virus bekämpft und die Infektionsdynamik gebremst werden? Das war heute erneut Thema einer Schaltkonferenz zwischen Bund und den Ländern. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht Schleswig-Holstein gut gerüstet für weitere Maßnahmen.

Er begrüßte, dass es nun eine Impfpflicht in Deutschland geben soll. Und zwar nicht nur für bestimmte Einrichtungen. Das klare Bekenntnis von Bundesseite, dass die allgemeine Impfpflicht in Deutschland kommen wird sei wichtig, "so dass sich alle Bürgerinnen und Bürger darauf einstellen können, dass sie zu einem gegebenen Zeitpunkt Realität sein wird", so Günther. Der Zeitpunkt für die Einführung der Impfpflicht sei aber noch unklar - ein möglicher Termin wäre im Februar oder Anfang März, so Günther auf Nachfrage.

Außerdem betonte Günther, dass private Zusammenkünfte für Ungeimpfte weiter eingeschränkt werden sollen. Das halte er weiterhin für den richtigen Schritt. Wie das genau ausgestaltet werden soll, wird aber ebenfalls erst noch entschieden.

Neuer Krisenstab soll Impfkampagne beschleunigen

Erstmals nahm auch Olaf Scholz (SPD) in der neuen Rolle als künftiger Kanzler an der Seite der amtierenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an dem Treffen teil. Scholz soll in der Runde Sympathien für eine allgemeine Impfpflicht gezeigt haben, über die im Bundestag ohne Fraktionszwang angestimmt werden könnte. Außerdem soll es eine Ausweitung der 2G-Regelungen auf den Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs geben. Laut Daniel Günther könnte diese ab Sonnabend gelten.

Einige Länderchefs wollen Clubs und Diskotheken schließen sowie Großveranstaltungen einschränken. Außerdem soll die Impfkampagne noch einmal beschleunigt werden. Darum soll sich jetzt ein neuer Krisenstab kümmern. Der Bundeswehr-General Carsten Breuer soll laut Seibert den neuen Corona-Krisenstab im Bundeskanzleramt leiten.

Der Bund-Länder-Krisenstab soll demnach umgehend eingerichtet werden und "Koordinierung und Zusammenarbeit bei der Steuerung der Impfkampagne, bei Impfstofflieferung und -verteilung stärken". Auch Apotheker sollen dann impfen dürfen.

Außerdem im Gespräch sind strengere Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Bereits am Donnerstag soll auf einer weiteren Ministerpräsidentenkonferenz über die Maßnahmen entschieden werden.

