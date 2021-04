Modellregionen Eckernförde und Schlei starten Tourismusprojekt Stand: 19.04.2021 05:00 Uhr Eckernförde ist zusammen mit der Schlei-Region eine von vier genehmigten Modellregionen in Schleswig-Holstein. Von heute an dürfen Touristen wieder in der Region Urlaub machen.

Während andere touristische Modellregionen in Schleswig-Holstein mit Problemen kämpfen und den Start weiter nach hinten geschoben haben, empfangen die Stadt Eckernförde und die Schleiregion ab heute wieder Gäste. Sowohl in Ferienhäusern als auch in Hotels und auf Campingplätzen sind Übernachtungen möglich und auch Sportboothäfen dürfen wieder von Skippern anderer Häfen angelaufen werden. Immer gilt: Gibt es ein Corona-konformes Hygienekonzept, dürfen Gäste empfangen werden.

Innengastronomie nur in Eckernförde

Anders als in der Schlei-Region dürfen in Eckernförde die Restaurants und Cafés sogar wieder im Innenbereich Gäste bewirten. Hier gelten die üblichen Corona-Regeln wie Abstand zwischen den Tischen, Kontaktverfolgungen und eine begrenzte Personenzahl am Tisch. Voraussetzung ist außerdem ein negativer Corona-Test, den man zum Restaurantbesuch mitbringen muss. Bei dem Test muss es sich um einen Antigen-Schnelltest eines medizinischen Dienstleisters handeln, wie es beispielsweise beim kostenlosen Bürgertest der Fall ist; Selbsttests sind nicht gestattet. Das Testergebnis darf maximal 48 Stunden alt sein. Wer nur auf der Terrasse eines Gastronomiebetriebes Platz nehmen möchte, muss keinen Test vorweisen.

Erster Corona-Test bei Anreise

Die Strategie des Testens spielt in beiden Regionen eine wesentliche Rolle. Urlaubsgäste müssen schon bei der Anreise das negative Ergebnis eines maximal 48 Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltests in ihrer Unterkunft vorlegen. Bleiben sie länger als zwei Tage, müssen sie sich erneut testen lassen und nach weiteren vier Tagen muss der nächste Test erfolgen. Um die zu erwartende Menge an Testungen sicher stellen zu können, wurden die Testkapazitäten in den Regionen deutlich erhöht. Insgesamt gibt es jetzt in Eckernförde sieben und in der Schlei-Region mindestens 13 verschiedene Teststationen. Jeder Test an diesen Stationen ist kostenlos.

Modellprojekte können auch abgebrochen werden

Die Modellprojekte der Schlei-Region und Eckernförde laufen vom 19. April bis zum 15. Mai. Wenn es gut läuft und die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt, kann dieser Zeitraum auch verlängert werden. Im Ernstfall, etwa bei einer Überlastung des Gesundheitswesens, können die Projekte aber auch jederzeit durch die örtlichen Gesundheitsämter abgebrochen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.04.2021 | 07:00 Uhr