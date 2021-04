Modellregion: Sylt, Amrum und Co. erwarten viele Urlauber Stand: 30.04.2021 16:21 Uhr Nach der Schleiregion und Eckernförde geht am Sonnabend auch die Tourismus-Modellregion Nordfriesland an den Start. Viele Touristen stehen in den Startlöchern.

Die Inseln Amrum, Föhr, Pellworm und Sylt melden eine gut Buchungslage. Laut einer Sprecherin der Wyker Dampfschiffreederei setzen heute etwa 800 Autos von Dagebüll nach Föhr und Anrum über. Am Sonnabend werden rund 1.000 weitere Autos erwartet, es gibt deshalb sechs zusätzliche Abfahrten. Die beiden Betreiber der Autozüge nach Sylt rechnen damit, dass ab Sonnabendmittag an der Autoverladung in Niebüll viel los sein wird.

Viele Camper kommen nach Amrum

Dominic Cloudt, der gemeinsam mit seiner Frau und einem Geschäftspartner Anfang des Jahres den Campingplatz Dünencamping in Wittdün auf Amrum übernommen hat, erwartet am ersten Wochenende gut 50 Anreisen. "Ab Mitte nächster Woche sind wir für das, was wir dürfen, so gut wie ausgebucht", sagt er. Nicole Hesse vom Hotel Seeblick sagte, ihr Haus sei sehr gut, aber nicht zu hundert Prozent ausgebucht. Und am Strand vor Westerland sollen bis Montag 800 Körbe an den Stränden strehen, wie der Oberstrandkorbwärter der Gemeinde Sylt sagte.

Mehr als 5.000 Betriebe machen mit

Alle 48 Stunden müssen sich die Gäste in der Modellregion Nordfriesland testen lassen, wer in der Innengastronomie Platz nehmen will, muss ein maximal 24 Stunden altes Ergebnis vorweisen können. Das Projekt läuft zunächst bis zum 31. Mai mit der Option auf eine Verlängerung.

Mehr als 5.000 Betriebe haben sich nach Angaben der Nordsee-Tourismus Service GmbH bisher für das Projekt angemeldet. Genaue Zahlen gibt es noch nicht, weil die Liste der teilnehmenden Betriebe noch nicht vollständig ist. Anmeldungen sich noch immer möglich. Von der Insel Föhr heißt es, dass einige Betriebe noch nicht sofort Teil der Modellregion sein wollen, sondern erst nach ein bis zwei Wochen einsteigen wollen.

