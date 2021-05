Modellregion Nordfriesland: Gastgeber froh über Urlauber Stand: 02.05.2021 18:12 Uhr Nach rund sechs Monaten Pause wegen der Corona-Pandemie sind am Wochenende die ersten Urlauber in der touristischen Modellregion Nordfriesland angekommen. Die Gastgeber sind glücklich, wieder vermieten zu dürfen.

Nachdem das befürchtete Anreise-Chaos am Sonnabend weitgehend ausgeblieben war, ist es auch am zweiten Tag auf den Straßen vergleichsweise ruhig geblieben. Erst am frühen Nachmittag nahm der Verkehr auf den Straßen zu. Seit Sonnabend sind im Kreis Nordfriesland wieder Übernachtungen für Urlauber erlaubt. Unter strengen Auflagen wird der Tourismus wieder hochgefahren.

Gäste aus ganz Deutschland in St. Peter-Ording

In St. Peter-Ording sind sowohl Tagesgäste aus Schleswig-Holstein und Hamburg als auch Urlauber aus Deutschland unterwegs. Das berichtet unser NDR Schleswig-Holstein Reporter Jörn Schaar. Im Ortsteil Bad und auf der Seebrücke wurde es am Sonntagnachmittag seinen Beobachtungen zufolge zeitweise fast etwas eng: Wer sich hinsetzte, um sein Eis oder Fischbrötchen zu essen, kümmerte sich selten um Abstände. An den Tischen der Außengastronomie saßen offenbar teilweise auch mehr als zwei Haushalte zusammen. Die Gemeinde hat einen Sicherheitsdienst engagiert, der die Gäste freundlich auf Masken- und Abstandspflicht hinweist. Die Gäste selbst zeigen sich gut gelaunt und sind froh über ihren Aufenthalt, während die Gastgeber glücklich darüber sind, dass wieder Leben im Ort ist.

Erste Urlauber erreichen Nordfriesland

Auch Sylt empfängt wieder Gäste. Die ersten Autozüge brachten am frühen Samstagmorgen zunächst nur wenige Fahrzeuge auf die Insel. An der Autoverladung in Niebüll stauten sich später aber wieder die Autos - allerdings war der Ansturm längst nicht so groß wie im Mai 2020. Von Mittag an waren die Züge über die Online-Portale ausgebucht. Und am Autozug gab es immer wieder einen Check-In-Stopp: Viele Gäste mussten mit ihren Autos und Wohnmobilen vor dem Terminal auf die Verladung in Niebüll warten.

Schon am Freitagabend hatten Urlauber aus ganz Deutschland mit ihren Wohnmobilen am Hafen auf Röm geparkt, um am Morgen mit einer der ersten Fähren nach Sylt überzusetzen, berichtet Tim Kunstmann, Geschäftsführer der FRS Syltfähre, die zwischen Sylt und der dänischen Nachbarinsel Röm pendelt.

Sechs zusätzliche Abfahrten nach Föhr und Amrum

Die Urlauber machen sich aber nicht nur auf den Weg nach Sylt sondern auch nach Amrum, Föhr und Pellworm. "Wir rechnen in den kommenden Tagen mit einem erhöhten Reisendenaufkommen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB). Die Deutsche Bahn empfiehlt, auf Züge entweder frühmorgens oder abends auszuweichen.

Die Inseln Amrum, Föhr, Pellworm und Sylt melden eine gute Buchungslage. Laut einer Sprecherin der Wyker Dampfschiffreederei haben am Freitag etwa 800 Autos von Dagebüll nach Föhr und Amrum übergesetzt. Für Sonnabend wurden rund 1.000 weitere Autos erwartet. Deshalb gab es sechs zusätzliche Abfahrten.

Zehn Corona-Teststationen in St. Peter-Ording

Und auch auf dem Festland werden wieder Gäste erwartet: Tönning, Friedrichstadt und St. Peter Ording sprechen von einer sehr guten Buchungslage. Zum Beispiel in St. Peter-Ording gibt es aber noch einzelne freie Zimmer. "Die Buchungslage ist sehr dynamisch, weil wir auch immer noch Betriebe haben, die sich noch nachmelden. In Summe sind alle Betriebe und auch die Gäste sehr positiv gestimmt", sagte Tourismuschefin Katharina Schirmbeck.

Auch wenn am Sonnabend aufgrund des Wetters weniger Tagesgäste nach St. Peter-Ording kamen, waren zum Beispiele viele Wohnmobile unterwegs und es gab immer wieder Stopandgo vor den Zufahrten der Campingplätze und Parkplätze. In allen Ortsteilen gibt es ingesamt zehn Corona-Teststationen. Und im Ortsteil Ording sogar eine Fahrradtest-Station.

Sehr gute Buchungslage

Mehr als 5.000 Betriebe haben sich nach Angaben der Nordsee-Tourismus Service GmbH bisher für das Projekt angemeldet. Genaue Zahlen gibt es noch nicht, weil die Liste der teilnehmenden Betriebe noch nicht vollständig ist. Anmeldungen sind noch immer möglich. Die Buchungslage auf den Inseln ist schon jetzt sehr gut, sagen die Touristiker vor Ort. Wie viele Gäste genau kommen, können die Touristiker jedoch noch nicht sagen.

Von der Insel Föhr heißt es, dass einige Betriebe noch nicht sofort Teil der Modellregion sein wollen, sondern erst nach ein bis zwei Wochen einsteigen wollen.

Regelmäßiger Corona-Test ist Pflicht

Alle 48 Stunden müssen sich die Gäste in der Modellregion Nordfriesland testen lassen, wer in der Innengastronomie Platz nehmen will, muss ein maximal 24 Stunden altes Ergebnis vorweisen können. Das Projekt läuft zunächst bis zum 31. Mai mit der Option auf eine Verlängerung.

