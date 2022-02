Ministerpräsident Günther: "Wir können in Stufen öffnen" Stand: 14.02.2022 09:34 Uhr Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther unterstreicht seine Forderung, die Corona-Schutzmaßnahmen "ein Stück zurückzufahren". Angesichts der gemäßigten Lage auf den Intensivstationen kündigte er Erleichterungen an.



Zwei Tage vor der nächsten Bund-Länder-Runde nimmt die Debatte um Lockerungen der Corona-Regeln weiter Fahrt auf. Ministerpräsident Günther (CDU) hat sich für Öffnungsperspektiven und eine einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgesprochen. "Wir sind in einer Phase, in der wir zumindest das, was wir bisher kannten an Einschränkungen, ja auch deutlich zurückfahren können", sagte er im Deutschlandfunk. Natürlich müsse man dabei vorsichtig sein und die Lage genau analysieren, meinte er und fügte an: Doch jetzt sei der Punkt, an dem in dieser Konferenz über Perspektiven geredet werden sollte.

Ein Blick auf die aktuellen Corona-Inzidenzen und Auslastungen der Intensivstationen zeige, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werde. Alle aktuellen Maßnahmen sollen überprüft werden, sobald die aktuelle Corona-Verordnung Anfang März ausläuft.

AUDIO: Günther plädiert für einen Schritt in Richtung Normalität (1 Min) Günther plädiert für einen Schritt in Richtung Normalität (1 Min)

Lockerungen auch für Großveranstaltungen geplant?

Günther plädiert dafür, 2G (Genesene und Geimpfte) im Einzelhandel in ganz Deutschland zu streichen. Für das Ende der Maskenpflicht in Schulen ist es seiner Meinung nach dagegen noch etwas zu früh. Das Tragen von Masken werde eher zu den letzten Schutzmaßnahmen gehören, die freiwillig werden. In Sachen Großveranstaltungen könne den Menschen auf jeden Fall wieder Hoffnung gemacht werde: "Ich glaube, dass wir in der Perspektive in Stufen wieder öffnen können, dass wir Großverstaltungen wieder möglich machen."

Günther setzt auf Eigenverantwortung

Gleichzeitig hält Günther weiter an einer zumindest einrichtungsbezogenen Impfpflicht fest. Das sei zum jetzigen Zeitpunkt richtig: "Denn auch in dieser Phase der Pandemie müssen wir vulnerable Gruppen stärker schützen als andere." Bei der Bund-Länder-Runde am Mittwoch will sich Günther auch für bundesweite Erleichterungen einsetzen. Seiner Meinung nach müssten die Regierungschefs nicht mehr jedes Detail regeln, sondern könnten vermehrt auf die Eigenverantwortung der Menschen setzen.

FDP für unterschiedliches Lockerungstempo

Auch Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef Christopher Vogt fordert ein klares Signal für angemessene Öffnungsperspektiven in den Bundesländern: "Es droht bei uns keine Überlastung des Gesundheitssystems mehr, so dass weitere Grundrechtseinschränkungen zurückgenommen werden müssen."

Vogt spricht sich dabei für ein unterschiedliches Tempo der Lockerungen in einzelnen Regionen aus. Die Omikron-Welle habe den Nordwesten Deutschlands und damit auch Schleswig-Holstein früher erreicht als andere Teile der Republik. Das Land sei deshalb auf der Zeitschiene einige Wochen weiter als der Süden und der Osten Deutschlands. "Wir können bei den Maßnahmen deshalb nicht auf die anderen Regionen warten, sondern müssen schauen, was für Schleswig-Holstein sinnvoll und notwendig ist", argumentiert der Fraktionschef.

Bund-Länder-Treffen am Mittwoch

Die Länder-Ministerpräsidenten wollen am Mittwoch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beraten. Als sicher gilt, dass ein Öffnungsplan entworfen wird - weil Omikron-Erkrankungen bei vielen glimpflicher ausgehen als die mit früher vorherrschenden Varianten. Fraglich ist, wie schnell und in welchen Schritten Lockerungen kommen und ob das bis 19. März befristete Infektionsschutzgesetz als Grundlage der Maßnahmen vorsorglich verlängert wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2022 | 10:00 Uhr