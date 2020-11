Ministerin Prien: Regelbetrieb an Schulen soll weitergehen Stand: 11.11.2020 15:05 Uhr Hunderttausende Schüler in Deutschland sind wegen Corona in Quarantäne. Lehrerverbände fordern, Klassen zu halbieren, um Schulschließungen zu verhindern. Ministerin Prien möchte das aber nicht.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sieht aktuell keinen Anlass an den Hygienekonzepten für Schulen in Schleswig-Holstein etwas zu verändern. Hintergrund waren Zahlen des Lehrerverbands. Danach sind bundesweit 300.000 Schülerinnen und Schüler - also etwa drei Prozent - in Quarantäne. Deswegen findet der Vorsitzende des Verbandes, es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um Schulschließungen zu verhindern. Zum Beispiel könnten Klassen halbiert werden. Das findet auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sinnvoll. Die GEW in Schleswig-Holstein sieht durchaus Handlungsbedarf. Zumindest in den Städten und Kreisen, wo der Inzidenzwert über 50 liegt, sollten in den Schulen die Klassen verkleinert werden, meint die Gewerkschaft.

SH: Fünf von 950 Schulstandorten geschlossen

Das Bildungsministerium sieht das anders. Zum jetzigen Zeitpunkt, so Ministerin Prien, könne sie sagen, dass das Kohortenprinzip und die Hygienekonzepte funktionieren. Aktuell sind laut Ministerium fünf Schulstandorte von rund 950 komplett geschlossen. Außerdem sind 172 Kohorten in Selbstisolation. Kohorten können eine oder mehrere Klassen sein. Eine Zahl, wie viele Schüler in Quarantäne sind, sei nicht exakt zu benennen. Nach Worten der Ministerin soll an den Schulen so viel Regelbetrieb wie möglich aufrecht erhalten bleiben.

Weitere Informationen Coronavirus in SH: Videos, Infos, Hintergründe Hier finden Sie Videos, Informationen und Hintergründe zum Coronavirus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2020 | 13:00 Uhr