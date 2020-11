Mehr als 400 Flüchtlinge in Rendsburg in Quarantäne Stand: 30.11.2020 10:47 Uhr In der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) müssen mehr als 400 Menschen in Quarantäne. Der Grund: 15 Personen wurden positiv auf Corona getestet.

300 Personen wurden laut Kreis Rendsburg-Eckernförde als direkte Kontaktpersonen der Infizierten ermittelt. Wegen der räumlichen Nähe zu den übrigen Bewohnern der Unterkunft hat der Kreis dann entschieden, dass alle 433 Menschen, die dort leben, unter Quarantäne gestellt werden. Sie dürfen das Gelände nicht verlassen und auch keinen Besuch bekommen. Darüber hinaus ist eine Maskenpflicht auf dem Grundstück angeordnet worden.

Maßnahmen gelten bis Mitte Dezember

Alle Maßnahmen gelten erst mal bis zum 12. Dezember. Nach Angaben des zuständigen Landesamts ist die Lage relativ entspannt, bisher halten sich alle an die Regeln und reagieren verständnisvoll. In zehn verschiedenen Sprachen wurden die Bewohner am Wochenende über die Regeln informiert. Als Auslöser für die Corona-Situation in der Rendsburger Unterkunft gilt laut Landesamt die Schule dort. Auch deswegen wurde in allen vier schleswig-holsteinischen Landesunterkünften vorübergehend der Schulunterricht, die Betreuung von Kleinkindern und auch Sprachkurse eingestellt.

