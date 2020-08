Stand: 04.08.2020 10:15 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona-Testmobile: Viele Urlauber lassen sich freiwillig testen

Seit vergangenem Freitag gibt es fünf mobile Corona-Teststationen in Schleswig-Holstein. Im Kieler Hafen, am Fähranleger in Puttgarden, im Lübecker Hafen, am Busbahnhof in Neumünster und an der Rastanlage in Ellund an der A7 an der Grenze zu Dänemark können sich Reiserückkehrer kostenlos testen lassen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung werden die fünf Stationen gut genutzt. Seit Freitag hätten sich in den ersten Tagen bis Montagnachmittag schon mehr als 3.000 Urlauber auf das Virus testen lassen.

Die Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer werden gut angenommen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung haben sich in den ersten Tagen an den fünf Stationen mehr als 3.000 Menschen testen lassen.







Vor allem Skandinavien-Urlauber lassen Abstriche machen

"Mit einem solchen Ansturm haben wir nicht gerechnet", sagte Nicolaus Schmidt von der Kassenärztlichen Vereinigung in Schleswig-Holstein. Nach seinen Angaben ist viel los an den Teststationen in Kiel und am A7 Grenzübergang Ellund. Allein dort wurden mehr als 2.000 Proben genommen. Vor allem Skandinavien-Urlauber haben sich einen Abstrich aus dem Mund und der Nase nehmen lassen.

Testergebnis nach 24 Stunden

Nach Angaben des zuständigen Labors machen aber unleserliche Namen und Adressen auf den Formularen Probleme. Deshalb werden sich die Testpersonen künftig vor Ort mit ihrem Smartphone in einen Wlan-Drucker einwählen und ihre Daten am Corona-Test-Mobil ausdrucken können. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung sind in Kiel, Lübeck, Neumünster, am Grenzübergang Ellung und in Puttgarden genügend Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer verfügbar. Mit einem Testergebnis ist in der Regal nach 24 Stunden zu rechnen.

