Maskenpflicht im ÖPNV: Landesregierung informiert heute Stand: 12.12.2022 12:37 Uhr Die Landesregierung will am Nachmittag informieren, wie es mit den Corona-Regeln in Schleswig-Holstein weitergeht - unter anderem ist die Maskenpflicht im ÖPNV Thema. Wir übertragen die Pressekonferenz live.

Schleswig-Holstein hustet und schnupft: Viele Krankenhäuser haben ihren Regelbetrieb eingeschränkt. Sie sagen geplante Operationen ab, weil viele Patienten mit Atemwegserkrankungen auf den Stationen liegen. Unter diesen Vorzeichen will die Landesregierung heute entscheiden: Welche Corona-Regeln gelten weiter, welche laufen aus?

Was gilt künftig im ÖPNV?

Unter anderem soll es darum gehen, wann die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) abgeschafft wird. Am Vormittag analysiert die Landesregierung gemeinsam mit ihrem Expertenrat die aktuelle Corona-Lage im Land, um dann das weitere Vorgehen festzulegen.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte erneut bekräftigt, man plane, die Maskenpflicht in Zügen und Bussen zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Statt einer Pflicht für Masken im ÖPNV könnte es eventuell nur noch Empfehlungen geben - so wie in Bayern und in Sachsen-Anhalt. SPD-Oppositionsführer Thomas Losse-Müller meint, die Maskenpflicht sollte übergangsweise noch bis zum Frühjahr verlängert werden - so wie in Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern. Er findet ein abgestimmtes Vorgehen besser, damit es zumindest im Norden einheitliche Regeln gibt.

Die Entwicklung der Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein

