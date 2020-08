Stand: 11.08.2020 20:34 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Lübeck: Weihnachtsmarkt bei über 30 Grad

Wie passen Temperaturen um die 30 Grad und ein Weihnachtsmarkt zusammen? Die Antwort: Als Testlauf in Lübeck. Dort wird seit Dienstag ausprobiert, wie ein Weihnachtsmarkt auch während der Corona-Pandemie aussehen könnte. Bis zum 18. Oktober stehen dafür immer fünf Buden für jeweils zwei Wochen auf dem Rathausplatz der Hansestadt. Dann wird gewechselt und fünf andere Schausteller dürfen dort ihren Betrieb aufnehmen.

Letzte Chance für Schausteller

Für die Schausteller im Land steht das Geschäft seit Monaten komplett still. Der Testlauf in Lübeck ist eine Chance, zumindest für kurze Zeit einen Verdienst zu haben. "Wir sind dankbar, dass wir dabei sein dürfen und dass wir endlich wieder unserem Job nachgehen dürfen. Klar trinkt man jetzt noch keinen Glühwein, aber 'ne Bratwurst geht immer", sagt Daniela Kaiser in der Bratwurst-Bude. "Der Weihnachtsmarkt ist unsere letzte Chance, in diesem Jahr noch einen Schnitt zu machen", erklärt Dieter Voss vom Schaustellerverband.

Weihnachtsmarkt im Winter?

Die ersten Besucher auf dem Mini-Markt freuen sich, dass damit ein Stückchen Normalität wieder einkehrt - auch wenn es statt Schmalzgebäck erstmal Eis gibt. Ist der Testlauf erfolgreich, könnte bis November ein Konzept für einen richtigen Weihnachtsmarkt erarbeitet werden. Doch dafür müssen die Infektionszahlen niedrig bleiben, Hygienemaßnahmen eingehalten werden und die Corona-Regelungen des Landes auch einen richtigen Markt erlauben.

