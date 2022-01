Logistikbranche: "Wir stehen kurz davor, dass die Lage kippt" Stand: 21.01.2022 17:10 Uhr Nach Angaben des Unternehmensverbands Logistik hakt es aktuell bei den Lieferketten. Das Problem seien impfunwillige Fahrer. In anderen Bereichen der Kritischen Infrastruktur gibt es bisher keine größeren Probleme.

Laut Thomas Rackow, Geschäftsführer beim Unternehmensverband Logistik, hilft bei manchen Fahrern auch Überzeugungsarbeit nicht. "Von unseren Unternehmen hören wir, dass es bei ungefähr zehn Prozent der Fahrer Probleme gibt. Wir haben ungefähr 24 Prozent ausländische Fahrer, und bei denen ist es sehr schwierig sie zu überzeugen. Die weigern sich tatsächlich, sich impfen zu lassen", berichtet Rackow.

Unternehmer müssen Ungeimpfte freistellen

Diese Fahrer können dann nicht mehr eingesetzt werden, denn ungeimpft dürfen sie nicht auf die Höfe der Kunden, um zu be- und entladen. Der Unternehmer sei deshalb gezwungen, diese Beschäftigten freizustellen. "Wir stehen kurz davor, dass die Lage kippt und Lieferketten unterbrochen werden müssen", sagt Rackow. Hinzu komme das generelle Nachwuchsproblem. Nur noch wenige junge Leute wollten Lkw-Fahrer werden.

Bus und Bahn fahren weiter

In anderen Bereichen der Kritischen Infrastruktur ist die Lage teils deutlich weniger angespannt. Anbieter im öffentlichen Nahverkehr befürchten zwar, dass es zu Bahnausfällen kommen könnte, wenn zu viel Personal krank wird oder in Quarantäne muss. Doch bisher läuft laut einer Sprecherin von Nah SH noch alles rund.

Hohe Booster-Quote bei der Landespolizei

Und auch die Feuerwehren in Schleswig-Holstein haben derzeit keine akuten Personalprobleme und können uneingeschränkt arbeiten, wie der Landesfeuerwehrverband mitteilte. Auch beim Grenzschutz sind laut Bundespolizei derzeit alle Dienste besetzt, es gebe keine Engpässe. Ahnlich sieht es bei der Landespolizei Schleswig-Holstein aus. Die Infektionsrate unter den Polizisten sei auf einem niedrigen Niveau, teilte die Landespolizei auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Das liege unter anderem an einer hohen Booster-Impfquote, an einem Arbeiten in Kohorten und einigen Kollegen im Homeoffice.

