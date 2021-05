Lange Schlange bei Impfaktion in Schacht-Audorf Wer zuerst kommt, wird auch zuerst geimpft: Bei einer Sonderaktion von Hausärzten in Schacht-Audorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) können sich Impfwillige ohne Priorisierung mit AstraZeneca impfen lassen. Mittwoch war die Schlange bereits 100 Meter lang.

Die ersten Impfwilligen standen schon am Vormittag viele Stunden vor dem offiziellen Start um 15 Uhr an, um sich ihren Pieks zu sichern. Viele warten schon seit Wochen auf einen Termin - jetzt nutzen sie die große Aktion, um ihre Erstimpfung zu bekommen. Der Plan von Hausarzt Andreas Füger: 480 Dosen AstraZeneca wollten er und seine drei Kollegen am Mittwoch verimpfen.

VIDEO: Schacht-Audorf: Großer Andrang bei Impfaktion (1 Min)

Innerhalb von einer Woche hat das Team um Andreas Füger zusammen mit Bürgermeisterin Beate Nielsen (CDU) die Imfpaktion auf die Beine gestellt. Auch weil der Wirkstoff von AstraZeneca gerade am Markt zu haben war. Das Angebot gilt zwar vor allem für Patienten der Praxis, aber wer seine Unterlagen dabei hat, wird nicht abgewiesen.

Über Pfingsten sollen fast 2000 Dosen verimpft werden

Geduld brauchen die Menschen in Schacht-Audorf schon, aber dafür gibt es keine Warteliste und auch keinen Zufallsgenerator. Von Freitag bis Montag geht die Aktion weiter - bis alle 1900 Impfdosen weg sind. Die Zweitimpfung gibt es dann in zwölf Wochen.