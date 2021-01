Landesregierung will Lockerungsfahrplan vorlegen Stand: 26.01.2021 05:00 Uhr Bund und Länder haben den Lockdown bis zum 14. Februar verlängert. Aber wie geht es danach weiter? Die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein arbeitet an einer Öffnungsstrategie, die sie heute vorstellen will.

Demnach soll es mehrere Lockerungsstufen geben, die sich an der 7-Tage-Inzidenz orientieren. Wird ein bestimmter Wert unterschritten, sind erste Öffnungen möglich - weitere könnten nach 14 Tagen folgen, wenn die Zahl stabil bleibt. Nach den heutigen Beratungen mit dem Kabinett will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in einer Pressekonferenz weitere Details bekannt geben. NDR.de überträgt die PK ab 15 Uhr im Video-Livestream.

Bildung und Kitas sollen Vorrang haben

Mögliche Lockerungsschritte erörterten Günther, Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) mit dem Expertenrat der Regierung. Schleswig-Holstein plant demnach Lockerungsstufen für verschiedene Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Vorrang sollen die Bereiche Bildung und Kitas haben. Aber auch der Gastronomie, dem Beherbergungsgewerbe, körpernahen Dienstleistungen, dem Einzelhandel und Kultureinrichtungen will die Regierung nach Kabinettsberatungen Perspektiven geben.

Strategie an Inzidenzwert geknüpft

Voraussetzung für die Öffnungsschritte soll sein, dass ein bestimmter Inzidenzwert, also die Zahl von Neuinfektionen je 100.000 Einwohner über einen Zeitraum von sieben Tagen, unterschritten wurde. Bleibt dieser Wert 14 Tage stabil oder sinkt weiter, könnten weitere Lockerungen folgen.

Welche konkreten Inzidenzwerte als Schwellen für die Öffnungsschritte gelten sollen, könnte die Landesregierung heute mitteilen. Weitere Faktoren könnten etwa die Auslastung der Intensivbettenkapazitäten, der sogenannte Reproduktionswert und perspektivisch auch die Impfquote sein, erklärte Ministerpräsident Günther.

Zustimmung von der SPD

Zustimmung für die geplante Strategie der Landesregierung kommt von der SPD-Landtagsfraktion. Er begrüße es, dass sich die Jamaika-Koalition in die Richtung einer von der SPD geforderten Inzidenzampel bewege, sagte Oppositionsführer Ralf Stegner. Die Zustimmung der Bürger gebe es nur bei transparenten und nachvollziehbaren Maßnahmen.

