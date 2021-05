Landesregierung informiert über weitere Corona-Lockerungen Stand: 27.05.2021 06:47 Uhr Die Landesregierung will am Vormittag über weitere Schritte und mögliche Lockerungen der Corona-Regeln informieren. Dabei geht es um Veranstaltungen, um Sport und um Kultur. NDR.de berichtet per Livestream.

Gestern hatte sich die Landesregierung zunächst mit ihrem Expertenrat zusammengesetzt, um die Lage zu erörtern. Am Abend legte die Jamaika-Koalition den weiteren Fahrplan fest. Heute Vormittag sollen die geplanten Lockerungsschritte nun verkündet werden. Die Landesregierung hatte mehrfach betont, Öffnungsschritte seien abhängig von der Inzidenz, der Impfquote und der Lage in den Kliniken. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein weiter gesunken und liegt aktuell bei 21,8.

AUDIO: Landesregierung stellt neuen Stufenplan vor (1 Min) Landesregierung stellt neuen Stufenplan vor (1 Min)

Lockerungen gibt es vermutlich vor allem in den Bereichen Sport, Kultur und Veranstaltungen, denn hier herrschen zum Teil noch strikte Einschränkungen. Bei den Veranstaltungen soll - wie auch bei den vorherigen Öffnungsschritten - zwischen drinnen und draußen unterschieden werden. Außerdem spielt die Art der Veranstaltung eine Rolle: Es wird unterschieden zwischen großen Events - wie zum Beispiel Festivals - oder Sitzungen mit festen Plätzen.

