Landesregierung arbeitet an schärferen Corona-Regeln Stand: 16.11.2021 21:25 Uhr Die Landesregierung will am Mittwoch den künftigen Kurs im Umgang mit der Corona-Pandemie vorstellen. NDR Schleswig-Holstein überträgt die Pressekonferenz ab 11.30 Uhr im Video-Livestream.

Die Corona-Fallzahlen steigen weiter - deutschlandweit, aber auch in Schleswig-Holstein. Innerhalb eines Tages sind 662 neue Infektionen (Datenstand 16.11.) bestätigt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz war am Dienstag im nördlichsten Bundesland auf 107,1 gestiegen. Vor diesem Hintergrund plant die Landesregierung eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Über die nächsten Schritte will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel gemeinsam mit Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) informieren. Die Pressekonferenz überträgt NDR Schleswig-Holstein hier live im Videostream. Sie soll um 11.30 Uhr beginnen.

In Lübeck gilt in vielen Bereichen schon 2G-Regel

Günther hatte bereits am Donnerstag vergangener Woche neue Entscheidungen angekündigt. So könnte ab Monatsende für Veranstaltungen in Innenräumen die sogenannte 2G-Regel eingeführt werden. Das würde bedeuten, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt hätten. Auch die Maskenpflicht an Schulen könnte wieder eingeführt werden. In den Bund-Länder-Beratungen will sich die Jamaika-Koalition für eine 3G-Regel am Arbeitsplatz und eine Impfpflicht für Beschäftigte in Heil- und Pflegeberufen einsetzen.

In der Hansestadt Lübeck gilt bereits seit vergangenen Montag in vielen Bereichen die 2G-Regel. Die Stadt hat damit auf die hohen Inzidenzzahlen reagiert und beruft sich dabei auf das Hausrecht. In viele Bereiche der Stadtverwaltung, in Bibliotheken, Museen, in die Volkshochschule, in Schwimmbäder, ins Theater und in die Musik- und Kongresshalle kommen dann nur noch Genesene und Geimpfte. Das hatte die Stadt am Freitagabend bekannt gegeben.

Pandemische Notlage läuft am 25. November aus

Auch das Bildungsministerium betonte, dass die Maskenpflicht "ein wirksames Mittel" ist, um das Infektionsgeschehen zu dämpfen. Mit Blick auf das geplante Auslaufen der pandemischen Notlage am 25. November sagte die Fraktionschefin der Grünen im Landtag, Eka von Kalben: "Mir hat bisher noch nie jemand erläutert, warum es so wichtig ist, die epidemische Lage auslaufen zu lassen. Ich glaube, das ist an die Bevölkerung ein ganz schlechtes Signal", sagte sie. Es werde dazu kommen, dass Maßnahmen nachgeschärft würden. Von Kalben ergänzte: "Wir werden mit Sicherheit in bestimmten Bereichen eine 2G-Lösung einführen - das heißt: Nur noch Geimpfte und Genesene könnten an bestimmten Veranstaltungen teilnehmen."

Bund-Länder-Treffen am Donnerstag

An Donnerstag will die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) über eine einheitliche Linie beraten. NRW-Regierungschef Wüst als amtierender MPK-Vorsitzender sagte, die Abstimmung zu Zugangsbeschränkungen für Nichtgeimpfte werde gebraucht, "weil wir in der Ausgestaltung möglichst einig sein sollten". Viele unterschiedliche Details in den Ländern führten nur wieder zu Verunsicherung. Der Deutsche Städtetag forderte eine bundesweite 2G-Regelung in Freizeit und Kultur.

