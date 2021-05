Kultureinrichtungen in Lübeck öffnen wieder Stand: 15.05.2021 13:30 Uhr Bereits seit vier Wochen dürfen in Schleswig-Holstein insgesamt 13 Kultureinrichtungen für Besucherinnen und Besucher öffnen. Drei Einrichtungen in Lübeck ziehen jetzt nach.

Heute startet das Theater Lübeck mit der Premiere von "Night & Day". Und auch das Lübecker Kino zeigt ab 14.30 Uhr diverse Filme und ist in Deutschland eines der ersten Kinos, das derzeit öffnen darf. Deshalb können jetzt endlich auch Premieren von den Nordischen Filmtagen gezeigt werden und die Lübecker und Lübeckerinnen können sich über Deutschlandpremieren freuen, wie zum Beispiel den Oscargewinnerfilm "Der Rausch".

Deutschlandpremieren in Lübeck

"Am Eröffnungswochenende haben wir über 35 Vorstellungen in unseren sieben Sälen und davon sind allein zehn Premieren dabei, also das hab ich noch nie erlebt, seitdem ich das Kino hier leite", sagt Kino-Leiterin Miriam Waldmann. Das liege daran, dass die Verleihe mit ihren Premieren erst im Sommer oder Spätsommer gerechnet hätten. Weil der Start in Lübeck jetzt schon möglich ist, werden nun Deutschlandpremieren in Lübeck gezeigt, erklärt Waldmann weiter.

Voraussetzung: Corona-Test

Voraussetzung für den Kino-Besuch sind ein aktueller negativer Corona-Test und die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung. Und auch für Museen gilt ab Montag für Besucherinnen und Besucher die Vorlage eines negativen Corona-Tests, so heißt es in der neuen Landesverordnung. Für die Häuser keine gute Nachricht, sagt eine Sprecherin der Lübecker Museen. Sie rechne damit, dass das für die Gäste eine Hürde sein wird.

Auch die Freilichtbühne in Lübeck nimmt wieder ihren Betrieb auf. Am 23. Mai können sich Besucherinnen und Besucher auf Star-DJ Felix Jaehn freuen.

