Kostenlose Schnelltests im Norden weniger genutzt als erwartet Stand: 28.02.2021 13:59 Uhr Mehr als 3.000 Menschen - und damit weniger als erwartet - haben in dieser Woche die kostenlosen Schnelltestangebote in Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg genutzt.

von Peer-Axel Kroeske

Die Landesregierung stellte insgesamt 230.000 Test-Sets bereit, weil vor allem in Flensburg inzwischen die hochansteckende Corona-Mutation B1.1.7. dominiert. Da der Bund entgegen seiner Ankündigung vorerst noch keine kostenlosen Schnelltests anbietet, gelten die Angebote von Kreis und Stadt weiterhin.

Verschiedene Testpunkte aufgestellt

Videos 2 Min Flensburg startet kostenlose Corona-Schnelltests Dafür gibt es mehrere Testmobile in der Stadt. Die Politik hofft, das Infektionsgeschehen so besser in den Griff zu bekommen. 2 Min

Die Stadt hat ein kommerzielles Labor damit beauftragt, die Tests an der Exe, vor dem Jugendaufbauwerk und dem Fördegymnasium durchzuführen und stellt dafür 200.000 Euro bereit. In Schleswig - am Hallenbad - testet der Rettungsdienst des Kreises unterstützt von Ehrenamtlichen, allerdings nur an Werktagen morgens. Hinzu kommt die mobile Station in Harrislee, die ab Donnerstag auch an anderen Orten Halt machen soll.

Fallzahlen in Flensburg konstant

Nur in knapp jedem 100. Fall schlugen die Schnelltests an. Die in der Flensburger Ratsversammlung geäußerte Befürchtung, das kostenlose Angebot könne die Inzidenz in die Höhe treiben, hat sich nicht bestätigt. Trotz der Virusmutation blieben die Fallzahlen in Flensburg in dieser Woche etwa konstant.

Corona: Infektionen nach Kreisen in SH

Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Schleswig-Holstein

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2021 | 13:00 Uhr