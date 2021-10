Kontrolle der 3G-Regeln: Bußgelder in Neumünster Stand: 21.10.2021 16:54 Uhr Wer ins Restaurant oder Kino möchte, muss geimpft, getestet oder genesen sein. Kreise und Städte in Schleswig-Holstein handhaben unterschiedlich, ob und wie sie das Einhalten der 3G-Regeln kontrollieren.

Seit Juli gibt es im Kreis Segeberg eine Einheit im Ordnungsamt, die sich auch um das Überprüfen der 3G-Regel kümmert. Nach Angaben des Kreises gibt es für die Kontrollen aber keinen festen Rhythmus. Mal gebe es einen Anlass, mal nicht, heißt es. In den Kreisen Pinneberg und Herzogtum Lauenburg wird nach Angaben der örtlichen Ordnungsämter bisher meistens nur "anlassbezogen" kontrolliert - also wenn beispielsweise Verstöße gemeldet werden.

Erste Bußgeldverfahren in Neumünster

Anders ist es im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Hier setze man auf Eigenverantwortung, das Ordnungsamt habe eher eine beratende Funktion, so eine Sprecherin. Erste Bußgeldverfahren gibt es in Neumünster. Nach Angaben der Stadt wurden dort mehrere Ordnungsgelder in Höhe von 100 bis 150 Euro verhängt, weil Betreiber nicht ordnungsgemäß die 3G-Regel überprüft haben.

