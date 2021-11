Kommentar: "Weg in die Normalität war ein Trugschluss" Stand: 19.11.2021 13:11 Uhr Die gelockerten Corona-Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Geimpften glaubten, sie können tun und lassen was sie wollen. Damit haben sie zur Verbreitung des Coronavirus beigetragen, sagt NDR Schleswig-Holstein Redakteurin Julia Stein in ihrem Kommentar.

von Julia Stein

Es ist gerade erst wenige Wochen her, da konnten wir in Schleswig-Holstein den Eindruck bekommen, die Pandemie sei nahezu überwunden. Da beschrieb Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) den Weg zurück in die "Normalität" und viele Lockerungen folgten. Das Abstandsgebot entfiel, die Maskenpflicht in geschlossenen 3G-Räumen ebenfalls. Endlich war gefühlt wieder alles möglich - soviel wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Schluss mit dem Ausnahmezustand, war die Botschaft.

Schleswig-Holstein war kurzzeitig "cool"

Ein Trugschluss. Denn schon damals prophezeiten die Virologen eine heftige vierte Welle. Man durfte sie belächeln, denn jede und jeder war erleichtert, dass die Politik Freiheiten versprach. Sogar die Maskenpflicht an Schulen wurde bei uns aufgehoben, anders als in vielen anderen Bundesländern. Schleswig-Holstein war cool - aber nur für sehr kurze Zeit. Denn es bringt nichts, immer zu betonen, hier bei uns sei ja alles nicht so schlimm - die Inzidenzen geringer, die Impfquote höher. Greift das Virus anderswo um sich, betrifft es schnell auch uns. So wie jetzt.

Also wird der Druck auf die Ungeimpften weiter erhöht. Für die Geimpften war das bislang das falsche Signal, als könnten sie weiterhin tun und lassen, was sie wollten, dabei tragen sie ungehemmt zur Verbreitung bei. So wird die Spaltung der Gesellschaft weiter zunehmen. Und wir sind weit weg von der versprochenen "Normalität", die uns - im Gegenteil - geradewegs wieder in den Ausnahmezustand geführt hat.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin/des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

AUDIO: Kommentar: Corona in SH (1 Min) Kommentar: Corona in SH (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.11.2021 | 12:00 Uhr