Kitas: Rückkehr zum Regelbetrieb in Lübeck und im Kreis Pinneberg Stand: 08.03.2021 21:29 Uhr In den Kitas des Kreises Pinneberg und der Stadt Lübeck gibt es ab kommender Woche wieder einen Regelbetrieb. In den Kreisen Segeberg und Stormarn drohen Einschränkungen. Die Entscheidung soll Mittwoch fallen.

Im Kreis Pinneberg und in der Stadt Lübeck kehren die Krippen, Kitas und Horte ab dem 15. März wieder in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück. Das teilte das Sozialministerium am Montag mit. Es werden also alle Kinder unter Wahrung der Hygiene- und Abstandsregeln betreut. Diese Regelung gilt auch weiterhin in Kiel und Neumünster sowie in den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland, Ostholstein, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Steinburg und weiten Teilen von Schleswig-Flensburg. Für den Kreis Herzogtum Lauenburg wird die Entscheidung, ob in den Regelbetrieb zurückgekehrt werden kann, erst am Mittwoch (10.3.) getroffen.

Segeberg und Stormarn droht Rückschritt

Auch in den anderen Kreisen und der Stadt Flensburg beobachtet das Ministerium das Infektionsgeschehen noch zwei weitere Tage, bevor es entscheidet, wie es in der Kinderbetreuung weitergeht. Es könnte sein, dass in den Kreisen Segeberg und Stormarn zum eingeschränkten Regelbetrieb zurückgekehrt werden muss. In diesem Fall wären nur Kinder von Berufstätigen und Kinder mit Förderbedarf berechtigt, in ihrer Einrichtung betreut zu werden.

Endet Notbetreuung in Flensburg?

Am Mittwoch wird zudem entschieden, ob die Notbetreuung in der Stadt Flensburg samt angrenzender Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg beendet wird und zum eingeschränkten Regelbetrieb übergegangen werden kann.

Die betroffenen Kreise im Überblick:

Pinneberg: Am 15. März erfolgt der Wechsel in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen

Lübeck: Am 15. März erfolgt der Wechsel in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen

Segeberg: Die Lage wird aktuell beobachtet. Am Mittwoch, 10. März wird entschieden, ob ab dem 15. März in den eingeschränkten Regelbetreib zurückgekehrt werden muss

Stormarn: Die Lage wird aktuell beobachtet. Am Mittwoch, 10. März wird entschieden, ob ab dem 15. März in den eingeschränkten Regelbetreib zurückgekehrt werden muss

Flensburg: Entscheidung, ob ab dem 15. März in den eingeschränkten Regelbetrieb gewechselt wird, wird am Mittwoch, 10. März, getroffen

Schleswig-Flensburg: Entscheidung, ob ab dem 15. März in den aktuell noch in Notbetreuung befindlichen Gemeinden in den eingeschränkten Regelbetrieb gewechselt wird, wird am Mittwoch, 10. März, getroffen

Herzogtum Lauenburg: Entscheidung, ob ab dem 15. März in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen gewechselt wird, wird am Mittwoch, 10. März getroffen

