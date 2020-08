Stand: 07.08.2020 15:21 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Kieler Woche: Hygienekonzept steht

Aus einem Volksfest soll dieses Jahr ein Sportfest werden. Weil die Corona-Pandemie es verbietet, dass sich in diesem Jahr zur Kieler Woche Millionen Menschen durch die Innenstadt drängen, steht dieses Mal das Segelprogramm allein im Mittelpunkt. Das Volksfest findet nur in kleinem Rahmen - mit wenigen Veranstaltungen - statt. Dazu wurde am Freitag nun das Hygienekonzept vorgestellt.

Fokus der Kieler Woche liegt auf Segeln







Maximal 500 Besucher bei Live-Konzerten

Danach wird das Volksfest in der Stadt deutlich kleiner als sonst. An der Kiellinie an der Förde gibt es beispielsweise keine endlosen Reihen von Buden. Pommes, Bier und mehr werden nur bei einigen Live-Konzerten auf abgezäunten Flächen angeboten. Dort sind dann maximal 500 Besucher erlaubt, die sich vorher online anmelden müssen.

Weniger Teilnehmer bei Regatten

Im Fokus der Veranstaltung steht diesmal der Segelsport und die nationalen Olympia-Qualifikationen. Trotzdem wird es bei den Regatten weniger Teilnehmer geben. Zudem gelten auch hier die Abstandsregeln. Die Organisatoren halten es aber auch weiterhin für möglich, dass die Kieler Woche noch komplett abgesagt wird. Man beobachte das Infektionsgeschehen täglich, hieß es aus dem Kieler Rathaus.

Wegen der Corona-Pandemie wurde die diesjährige Kieler Woche in den Spätsommer verschoben. Sie soll vom 5. bis 13. September stattfinden. Eigentlich findet die Veranstaltung immer im Juni statt.

