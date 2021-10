Keine Maskenpflicht im Unterricht: Diese Regeln gelten ab Montag Stand: 29.10.2021 11:27 Uhr Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat heute detailliert vorgestellt, welche Regeln gelten, wenn es in einer Schulklasse einen positiven Corona-Test gibt. Masken sind dann nicht mehr generell vorgeschrieben.

Bereits am vergangenen Dienstag hatte das Kabinett beschlossen, dass Schüler ab Montag keine Maske mehr tragen müssen, wenn sie an ihrem Platz sitzen. Wie genau in Zukunft bei Corona-Infektionen reagieren sollen, hat Bildungsministerin Karin Prien am Freitag erklärt.

Bei positivem Testergebnis: Maske wieder auf

Gibt es einen positiven Fall in einer Klasse, dann müssen sich alle Schüler, Lehrer und andere Personen an der Schule testen lassen. Voraussetzung dafür ist, dass sie in den vergangenen zwei Tagen ohne Maske Kontakt mit der infizierten Person hatten. Getestet werde laut Prien dann fünf Schultage am Stück. Außerdem müssten die Schüler dann wieder die ganze Zeit eine Maske tragen -auch am Platz. Die neuen Schritte begründet Prien unter anderem mit den relativ niedrigen Infektionszahlen im Land.

Außerdem gab sie bekannt, dass die Schulen die Information über mögliche positive Corona-Fälle ab jetzt direkt vom zuständigen Gesundheitsamt bekommen und nicht mehr vom Bildungsministerium.

