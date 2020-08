Stand: 20.08.2020 21:11 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Jugendherbergen kämpfen weiterhin ums Überleben

Die Deutschen Jugendherbergen (DJH) im Norden stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Den 45 Unterkünften in Schleswig-Holstein, Hamburg und dem nördlichen Niedersachsen droht trotz Sparmaßnahmen und Kurzarbeit ein Minus im mittleren einstelligen Millionenbereich. "Wir sind weiterhin dringend auf Soforthilfen ohne Rückzahlungsverpflichtung angewiesen", sagte Landesverbands-Geschäftsführer Stefan Wehrheim. Andernfalls sei das Überleben der Jugendherbergen im Norden nicht sicher. In Schleswig-Holstein gibt es 39 Häuser.

Corona: Jugendherbergen im Norden fürchten Millionenverlust NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 21.08.2020 06:00 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps Die Schule hat wieder begonnen, die für die Jugendherbergen so wichtigen Klassenfahrten finden aber immer noch kaum statt. Die Jugendherbergen im Norden rechnen mit einem Millionenverlust.







Umsatz um bis zu 75 Prozent eingebrochen

Die 45 Jugendherbergen haben für 2020 mit 1,1 Millionen Übernachtungen kalkuliert, die Hälfte davon sollten Klassenfahrten sein. Durch die Pandemie blieben die Schulklassen aber fort. Und bleiben es auch weiterhin. Denn behördliche Anordnungen erlauben Reisen im Klassenverbund kaum. Aktuell geht der Jugendherbergsverband von 300.000 Übernachtungen aus. Der Umsatz brach je nach Herberge um bis zu 75 Prozent ein.

Keine Storno-Kosten bei Corona

Für 2021 spricht Wehrheim mit 450.000 Übernachtungen von einer guten Buchungslage, davon seien aber viele Nachholtermine aus diesem Jahr. Um die Unsicherheit von Lehrern und Eltern in der Pandemie zu reduzieren und sie zum Buchen zu animieren, werden die 39 Jugendherbergen in Schleswig-Holstein vorerst keine Stornokosten berechnen. Vorraussetzung: Mindestens ein Reiseteilnehmer ist nachweislich an Corona erkrankt oder die Klasse ist in Quarantäne.

