"Joy" Henstedt-Ulzburg: Quarantäne für über 800 Party-Besucher Stand: 29.12.2021 16:53 Uhr Mehr als 800 Menschen waren an Weihnachten im "Joy" feiern. Silvester werden sie in Quarantäne verbringen müssen. Mindestens ein Gast war vermutlich mit der Omikron-Variante des Corona-Virus infiziert. Auch bei einer Party in Keitum auf Sylt kam es zu einem Corona-Ausbruch.

Alle Besucher, die an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag im "Joy" in Henstedt-Ulzburg waren, müssen sich sofort in Quarantäne begeben. Das hat der Kreis Segeberg jetzt mitgeteilt. Hintergrund ist, dass bei mindestens einem Feiernden eine Corona-Infektion mit Verdacht auf die Omikron-Variante bestätigt wurde. Deshalb müssen sich jetzt auch Genesene und Geimpfte für 14 Tage isolieren.

820 Menschen sind betroffen

Bei den zwei Veranstaltungen musste keine Maske getragen werden, auch Abstandsregeln galten nicht. Da die Omikron-Variante als deutlich ansteckender gilt, werden alle Gäste der Partys als enge Kontaktpersonen gewertet. Nach Angaben von "Joy"-Geschäftsführer Joey Claussen betrifft das etwa 820 Personen. Nach Einschätzung des Infektionsschutzes sind die Einlasskontrollen, also die Überprüfungen der 2G-Plus-Regelung - korrekt und gewissenhaft durchgeführt worden.

Geschäftsführer: "Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit"

"Wir haben seit September alle geltenden Vorgaben umgesetzt und unser Möglichstes getan, um eine Situation wie diese zu verhindern", so Claussen. "Aber wir wussten immer, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt und nun müssen wir gemeinsam versuchen, größeren Schaden zu verhindern." Deshalb hat er jetzt die 622 Besucher, die ihre Tickets online gekauft hatten, direkt per Mail kontaktiert. Außerdem bittet er diese Feiernden, zu helfen, auch die 200 weiteren Gäste zu finden und zu informieren, die ihre Tickets an der Abendkasse gekauft hatten.

Wer an den Weihnachtstagen im "Joy" war und somit als enge Kontaktperson gilt, soll sich umgehend mit dem für seinen Wohnort zuständigen Gesundheitsamt in Verbindung setzen.

120 Gästen droht Quarantäne nach Party im "Roten Kliff"

Auch bei der Party im Club "Rotes Kliff" in Keitum auf Sylt ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Das bestätigte eine Sprecherin des Kreises Nordfriesland NDR Schleswig-Holstein. Von den etwa 120 Gästen wiesen bereits sechs Personen einen positiven PCR-Test auf. Wie sich die Gäste des Roten Kliffs anstecken konnten, ist noch nicht klar. Wie im "Joy" galt auch bei dieser Party die 2G-Plus-Regel. Der Betreiber des Clubs, Peter Kliem, äußerte gegenüber der Sylter Rundschau die Vermutung, dass sich ein bis drei ungeimpfte Personen, mit einem gefälschten Impfnachweisen den Eintritt zur Party erschlichen hätten. Beim Gesundheitsamt des Kreises geht man indes davon aus, dass sich die Gäste mit der Omicron-Variante infiziert haben. Weil die Kontaktnachverfolgung noch läuft, bitten die Behörden alle Gäste, die an Heiligabend auf der Party im Club "Rotes Kliff" waren, sich umgehend testen zu lassen. Der Club hat bereits Konsequenzen gezogen und bleibt vorerst geschlossen.

AUDIO: Quarantäne nach Omikron-Fällen auf Weihnachtspartys (2 Min) Quarantäne nach Omikron-Fällen auf Weihnachtspartys (2 Min)

Weitere Informationen Corona in SH: Disco-Modellprojekt geht zu Ende Drei Diskotheken haben an dem Experiment teilgenommen. In Flensburg wurde die Party abgesagt, in Henstedt-Ulzburg wurde bis zum Schluss gebangt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.12.2021 | 17:00 Uhr