Jedes fünfte Unternehmen in SH stellt Mitarbeitern Coronatests Stand: 01.04.2021 19:37 Uhr Eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel unter knapp 700 Unternehmen hat ergeben, dass jedes fünfte Unternehmen inzwischen Coronatests für Mitarbeiter anbietet.

Zu den Unternehmen, die freiwillig auf Tests setzen gehört Lasermobil in Tornesch (Kreis Pinneberg). Weil die Schnelltests nur in 25er Paketen angeliefert werden, verpackt die Chefin Ann Christin Hahn sie in Einzelpakete. Denn die Mitarbeiter sollen sich zu Hause testen. "Wir haben das erstmal hier geübt. Aber jetzt geben wir die Tests mit nach Hause", erklärt Hahn.

Mitarbeiter: "Das gibt ein sicheres Gefühl"

Die zehn Mitarbeiter von Ann Christin Hahn nehmen das Angebot an. Niklas Glashoff ist einer von ihnen: "Also ich finde das gut. Das gibt ein sicheres Gefühl bei der Arbeit." Sollten Tests morgens positiv sein, würden die Mitarbeiter zu Hause bleiben. Die Tests werden von der Chefin selbst bezahlt: "Es geht ja darum, ein Stück Sicherheit zu bekommen. Wir wissen, die sind nicht einhundertprozentig sicher, aber besser als nichts."

Schwierigkeiten, Tests zu bekommen

Erst seit Montag gibt es die Coronatests für die zehn Mitarbeiter der Firma Kronsguard in Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die können zweimal in der Woche in Anspruch genommen werden. Eigentlich wollte Geschäftsführerin Stefanie Schwarzat schon eher damit anfangen: "Obwohl wir direkt an der Quelle sitzen, weil wir solche Produkte mit verkaufen, war es extrem schwierig, sie zu bekommen. Das hat zwei Wochen gedauert."

Zwischen fünf und acht Euro pro Test

Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer werden die Lieferprobleme vielerorts beklagt. Einige stehen demnach vor organisatorischen Schwierigkeiten, auch weil ihnen Informationen fehlen würden, sagt Julia Körner von der IHK. Dazu kommt der Kostenpunkt: die Tests kosten zwischen fünf und acht Euro. Bei Kronsguard sind jetzt Tests für die kommenden zwei Monat auf Vorrat da. Das wissen Mitarbeiter wie Marleen Hubeny zu schätzen: "Es ist ein gutes Gefühl, weil man einfach die Sicherheit hat. Durch die Tests weiß man, dass wirklich alles in Ordnung ist."

IHK-Plattform für Coronatests

Inzwischen hat die Industrie- und Handelskammer eine Internet-Plattform entwickelt, auf der Firmen schnell Testanbieter finden können. Beim "ECO-Finder" bieten rund 60 Firmen Coronatests zum Kauf an, Tendenz laut IHK steigend. Darunter sind auch schleswig-holsteinische Anbieter etwa aus Rendsburg, Laboe, Norderstedt oder Geesthacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 01.04.2021 | 19:30 Uhr