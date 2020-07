Stand: 09.07.2020 11:44 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Innenstädte zu voll - Flugblattaktion in SPO

Sommerferien in vielen Bundesländern - das sorgt für volle Orte an Schleswig-Holsteins Küsten. Beispiel St. Peter-Ording: Zu den etwa 4.000 Einwohnern kommen jetzt in der Hochsaison noch gut 16.000 Urlauber und 4.000 Besitzer von Zweitwohnungen dazu. Durch das wechselhafte Wetter momentan sind die Strände eher leer. Dafür ballt es sich auf der Promenade und in einigen Straßen.

SPO mit neuer Corona-Kampagne NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.07.2020 09:00 Uhr Autor/in: Carsten Rauterberg Hauptsaison im Tourismus im Corona-Sommer - das sorgt für viel Arbeit bei Tourismus-Zentralen und Ordnungsämtern - auch an der Nordsee in St. Peter-Ording.







"Urlauber sind zu sorglos"

Viele Menschen halten sich nicht mehr an die Corona-Abstandsregeln. Vor Eiscafés, Restaurants und Geschäften bilden sich Menschentrauben. Laut Tourismuschefin Constanze Höfinghoff sind zahlreiche Urlauber zu sorglos: "Die Gäste denken oft, wir befinden uns im Urlaub, und da wollen wir nicht an diese ganzen Regeln denken. Aber wir befinden uns immer noch in der Pandemie. Deswegen heißt es nach wie vor: Abstand halten, Hände waschen und Rücksicht nehmen."

Mitarbeiter verteilen Flyer

Da die vielen Plakate und Hinweisschilder ihren Angaben nach ignoriert werden, verteilt die Tourismuszentrale jetzt Flugblätter. Zwölf Mitarbeiter sind in St. Peter-Ording unterwegs und verteilen die Flyer, mit Corona-Warnhinweisen und der Bitte, dass die Menschen auch in der Urlaubszeit die Corona-Regeln beachten.



