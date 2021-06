Sendedatum: 17.06.2021 17:00 Uhr Informationen zum Impfen in verschiedenen Sprachen

In Schleswig-Holstein sind alle Menschen berechtigt, eine Impfung zu bekommen. Wo kann ich mich impfen lassen? Was muss ich beachten, wenn ich zu einem Impftermin gehe und wo finde ich Informationen in nicht-deutscher Sprache? NDR.de beantwortet wichtige Fragen zum dem Thema auf englisch, arabisch, russisch und deutsch.

VIDEO: جميع المعلومات الهامة و المتعلقة بالتطعيم ضد فايروس كورونا في مقاطعة شليسفيغ-هولشتاين (4 Min)

VIDEO: Information about corona vaccination in Schleswig-Holstein (4 Min)

VIDEO: Вся важная информация о вакцинации от короны в земле Шлезвиг-Гольштейн (4 Min)

VIDEO: Alle wichtigen Informationen zur Corona-Impfung in Schleswig-Holstein (4 Min)

