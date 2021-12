Impftermine für alle: Start verlief offenbar reibungslos Stand: 02.12.2021 12:07 Uhr Von heute an können sich alle Schleswig-Holsteiner online einen Termin für die sogenannte Booster-Impfung holen. Der Start auf dem Portal impfen-sh.de verlief offenbar ohne technische Probleme.

In der vergangenen Woche waren die Booster-Impfungen in den Impfzentren noch für die Über-60-Jährigen reserviert gewesen. Seit zehn Uhr heute Vormittag sind die Termine für alle Impfwilligen freigeschaltet. Natürlich gibt es nicht nur Termine für den dritten Pieks, sondern auch für Erst- und Zweitimpfungen. Bei früheren Aktionen machte sich immer wieder Frust breit, weil Termine schnell vergriffen waren oder die Technik streikte. Heute sieht die Lage anders aus.

Ministerium: Es gibt noch freie Termine

Das Gesundheitsministerium spricht von einem reibungslosen Start. Erste positive Rückmeldungen von Impfwilligen gibt es auch schon - sie berichten, dass sie zeitnah einen Termin bekommen haben. Wie viele Menschen sich schon einen Tag gesichert haben, ist noch nicht bekannt. Es gibt aber noch freie Termine, heißt es aus dem Ministerium. Sie können bis einschließlich Februar gebucht werden.

Mehr Moderna, weniger Biontech

Geimpft wird in den Impfstellen mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna. Er ist ab einem Alter von zwölf Jahren zugelassen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt ihn erst ab 30 Jahren. Für Personen, die unter 30 Jahre alt sind, sei die Verwendung jedoch nach individueller Entscheidung und ärztlicher Aufklärung auch in den Impfstellen möglich, teilt das Ministerium in Kiel mit. Biontech steht derzeit nur begrenzt zur Verfügung. Das hängt laut Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) damit zusammen, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Biontech rationiert hat.

