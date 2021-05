Impfstoff-Nachschub: AstraZeneca-Dosen aus Dänemark angekommen Stand: 10.05.2021 17:33 Uhr Die Übergabe fand am späten Vormittag auf einem Rastplatz an der A7 statt. Dänemark hat Schleswig-Holstein 55.000 Impfdosen des Herstellers AstraZeneca geliehen - bis Anfang Juli.

Die Regierung in Kopenhagen hat die Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca vorübergehend ausgesetzt und unterstützt damit nun Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nahm die Lieferung auf dem Autobahnrastplatz Ellund bei Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) an der dänischen Grenze entgegen und sprach von einem "Tag der großen Freude".

Günther lässt sich mit AstraZeneca impfen

Nach seinen Worten gewinnt die Impfkampagne in Schleswig-Holstein dank der Leihgabe zusätzlich an Fahrt. Er appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, diese Chance zu ergreifen. "Die Impfriorisierung für AstraZeneca ist ja aufgehoben, und ich kann auch nur alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner darum bitten, das Angebot auch in Anspruch zu nehmen", sagte der CDU-Politiker. Er selbst habe sich am Morgen mit seinem Hausarzt in Verbindung gesetzt und nach einem möglichst baldigen Impftermin mit AstraZeneca gefragt. "Ich würde mich freuen, wenn viele diesem Beispiel folgen würden."

Die geliehenen Impfdosen wurden nach Lübeck gebracht und sollen von dort aus an Hausarztpraxen verteilt werden. Schleswig-Holstein muss den Impfstoff in gleicher Menge bis spätestens 7. Juli an Dänemark zurückgeben.

"Eine gute Nachbarschaft"

In Ellund dankte Günther dem dänischen Generalkonsul Kim Andersen für die Unterstützung. "Das zeigt, was für eine gute Nachbarschaft wir miteinander pflegen", betonte Günther. Dänemark hatte seinen Verzicht auf AstraZeneca Mitte April damit begründet, es bestehe ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und sehr seltenen Fällen ungewöhnlicher Blutgerinnsel, Blutungen und niedriger Blutplättchenzahlen. Außerdem hieß es, die Pandemie sei in Dänemark unter Kontrolle und es stünden andere Impfstoffe zur Verfügung

