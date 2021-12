Impfpflicht im Gesundheitswesen: In SH noch nicht jeder geimpft Stand: 10.12.2021 13:36 Uhr Für Beschäftigte in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen oder Arztpraxen gilt ab Mitte März eine Impfpflicht. Das hat der Bundestag heute beschlossen. NDR Schleswig-Holstein hat in mehreren Einrichtungen nachgefragt: Wie ist die Situation in Schleswig-Holstein?

In den Imlandkliniken Rendsburg und Eckernförde sind nach Angaben einer Sprecherin an beiden Standorten 86 Prozent der Beschäftigten durchgeimpft. Im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster liegt die Impfquote mit 96 Prozent deutlich höher. Ungeimpfte Beschäftigte haben dort nach Angaben einer Sprecherin seit ein paar Tagen keinen direkten Kontakt mehr mit Patienten. Sie werden in anderen Abteilungen eingesetzt.

UKSH: Knapp jeder zehnte Beschäftigte noch nicht geimpft

Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein sind an beiden Standorten - also Kiel und Lübeck - mehr als 90 Prozent aller Mitarbeitenden gegen das Coronavirus geimpft. Laut UKSH-Sprecher Oliver Grieve kommen täglich neue hinzu. Bei der Diakonie Altholstein, die landesweit mehrere Pflegeeinrichtungen betreibt, begrüßt man die Impfpflicht - auch wenn sich nach Angaben eines Sprechers inzwischen fast alle Beschäftigen haben impfen lassen. Geschäftsführer Heinrich Deicke spricht sich außerdem für eine Erweiterung der Impfpflicht auf Besucher der Einrichtungen aus.

Kliniken und Einrichtungen warten auf Details

Die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen haben aber auch viele Fragen und warten nun auf die konkreten Vorgaben des Gesetzgebers. Die Sprecherin der Imland-Kliniken sagte, die Folgen für ungeimpfte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stünden noch nicht fest.

Der Bundestag hat dafür gestimmt, dass Ausnahmen von der Impfpflicht nur für Menschen vorgesehen sind, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Um Impfungen schnell voranzutreiben, sollen künftig befristet auch Apotheker, Tier- oder Zahnärzte eingebunden werden.

Impfpflicht für ausgewählte Berufe ist umstritten

Die Impfpflicht für bestimmte Berufe ist umstritten, da unter anderem befürchtet wird, dass Impfunwillige aus Pflegeberufen ausscheiden. Mit Blick auf die hohe Zahl von Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gerade in Pflegeheimen verteidigte der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) aber die Pflicht: "Das können wir nicht hinnehmen."

