Husum: Immer mehr Corona-Fälle beim Schlachthof Danish Crown Stand: 12.02.2021 12:06 Uhr Nach einem Corona-Ausbruch in dem Husumer Schlachthof Danish Crown hat sich die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter auf 59 erhöht. Nun prüft der Kreis, ob die Betriebsschließung verlängert werden muss.

Das Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland hat am Donnerstag bei 332 Personen, die in der letzten Zeit auf dem Gelände des Husumer Schlachthofes gearbeitet haben, Corona-PCR-Tests vorgenommen. Davon sind 207 direkt bei der dänischen Firma Danish Crown, 105 bei externen Dienstleistern und 20 im Veterinäramt des Kreises beschäftigt. Bisher teilte das beauftragte Labor 59 positive Testergebnisse mit (Stand Freitagmittag), doch rund 30 Prozent der Ergebnisse stehen noch aus. In den 59 sind die 14 bereits zuvor positiv getesteten Personen enthalten.

Quarantäne für alle

Alle positiv Getesteten sind verpflichtet, sich in häusliche Quarantäne zu begeben. Das Gesundheitsamt kümmert sich nach Angaben des Kreises um die Nachverfolgung der Kontaktpersonen. Außerdem prüft der Kreis, ob es erforderlich ist, die bis zum 14. Februar angeordnete Schließung des Schlachthofes zu verlängern.

