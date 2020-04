Stand: 05.04.2020 12:10 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Hochzeit in Corona-Zeiten: Einsam, aber schön

Es soll der schönste Tag im Leben sein: die Hochzeit. In Corona-Zeiten müssen Liebende, die heiraten möchten, allerdings auf ziemlich viel verzichten. Kira und Nils Steinmann zum Beispiel. Das Paar hat sich dazu entschlossen, trotz der schwierigen Umstände standesamtlich in Schleswig zu heiraten. Niemand darf dabei sein: keine Eltern, keine guten Freunde, nicht einmal ein Fotograf. Nur der Standesbeamte ist Zeuge des jungen Glücks. Noch vor kurzem hatte es geheißen, es dürfen zumindest zehn Menschen mit in das Trau-Zimmer. "Und dann wurde uns vor ein paar Tagen gesagt, dass wir nur noch zu zweit rein können", sagt die Braut Kira.

Heiraten während der Corona-Krise Schleswig-Holstein Magazin - 05.04.2020 19:30 Uhr Heiraten während der Corona-Krise? Kira und Nils Steinmann wollten den Termin ihrer standesamtlichen Trauung in Schleswig nicht absagen. Auch wenn lediglich der Standesbeamte mit dabei sein durfte.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auch ohne Gäste gibt es rührende Szenen

Ein Jahr Planung: fast umsonst. Die kirchliche Trauung mit 50 Gästen: verschoben. Die zunächst eingeladenen Gäste für die standesamtliche Trauung: wieder ausgeladen, die Hotelzimmer storniert. Und dennoch: Der Moment, als der Standesbeamte Kira und Nils Steinmann "kraft Gesetzes für rechtmäßig verbundene Eheleute" erklärt und lächelnd sagt: "Jetzt können Sie die Braut küssen", dann ist der rührende, unvergessliche Moment da - egal, ob 10 oder 20 Gäste zuschauen oder nicht. "Das war ein schöner Moment", sagt dann auch Nils Steinmann. "Auf jeden Fall", strahlt seine Ehefrau.

Grillen auf dem Balkon statt Essen im Restaurant

Statt Hochzeitsessen im Restaurant wird mit den Eltern auf dem Balkon gegrillt. Die haben Verständnis dafür, dass sie beim Standesamt nicht dabei sein konnten. Und die große kirchliche Trauung wird im Oktober nachgeholt - dann hoffentlich ganz ohne Corona.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 04.04.2020 | 19:30 Uhr