Stand: 01.08.2020 14:19 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Bestes Sommerwetter führt zu kilometerlangen Staus

Kilometerlang staut und stockt der Verkehr: Der erste hochsommerliche Tag seit Langem hat viele Menschen dazu gebracht, mit dem Auto Richtung Nord- und Ostsee aufzubrechen. Zur Mittagszeit warnte die Polizei Kurzentschlossene und Nachzügler davor, ebenfalls noch den Weg an die Küste anzutreten. "Die Verkehrslage auf der A1 ist katastrophal. Wer jetzt noch Richtung Ostsee losfährt, muss selbst wissen, was er sich antut", sagte ein Sprecher der Polizei. Zwischendurch habe sich der Verkehr auf bis zu 17 Kilometern gestaut, doch auch auf dem restlichen Streckenabschnitt zwischen Hamburg und Lübeck sei durchweg mit stockendem Verkehr zu rechnen. Auch rund um Hamburg und am Grenzübergang Ellund geht es deutlich langsamer voran.

Strandampel zeigt rot

Auch an den Küsten selbst kam es bedingt durch das hohe Besucheraufkommen zu langen Wartezeiten: Gegen 12 Uhr waren in der Lübecker Bucht nach Angaben der Polizei nahezu alle Parkplätze belegt. Auch die Strände, wie beispielsweise in Timmendorf an der Seebrücke oder in Scharbeutz, seien zu dieser Zeit bereits stark ausgelastet gewesen. "Das Kontigent ist aufgebraucht, mehr geht nicht", sagte eine Polizeisprecherin des Lagedienstes Schleswig-Holstein. Die sogenannte Strandampel stand in Scharbeutz an vielen Abschnitten auf rot. Das bedeutet, dass dort kein Platz mehr für neue Gäste ist.

Abstandsregeln einhalten

Neben dem Aufruf, auf einen Strandbesuch zu verzichten, mahnte die Polizei zudem Urlauber zur Vorsicht. So lasse sich an den engen Strandpromenaden kaum kontrollieren, ob die geltenden Bestimmungen wie der Mindestabstand eingehalten werden. Auch die Bürgermeister in den Küstengemeinden rufen Urlauber und Tagesgäste dazu auf, sich unbedingt an die Abstandsregeln zu halten und notfalls auf weniger überfüllte Strandabschnitte auszuweichen.

Strandabschnitte gesperrt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.08.2020 14:00 Uhr Autor/in: Marxen, Julian Wir haben diesen Strandabschnitt gesperrt, weil sonst zu viele Menschen am Strand wären", sagt der Scharbeutzer Strandkorbvermieter Ralf Wischnewski NDR Schleswig-Holstein.







