Stand: 09.12.2020 07:55 Uhr Hier sind die Impfzentren in SH geplant

In Schleswig-Holstein sollen nach jetzigem Stand insgesamt 29 Impfzentren entstehen, an denen sich Schleswig-Holsteiner gegen das Coronavirus impfen lassen können. Die Karte zeigt die geplanten Standorte. Weitere Informationen dazu gibt es auf der entsprechenden Internetseite des Landes. Der Kreis Ostholstein weist darauf hin, dass in den Zentren weder eine Terminvereinbarung möglich ist noch Impfstoffe gelagert werden.

Hinweis zur nachfolgenden Karte: Wenn Sie die Standorte antippen, erfahren Sie die genaue Adresse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.12.2020 | 07:00 Uhr