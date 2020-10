Stand: 13.10.2020 11:36 Uhr Erneut Maskenpflicht auf Helgoland

Auf der Nordseeinsel Helgoland (Kreis Pinneberg) ist es seit heute wieder Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen - in einem bestimmten Zeitraum an bestimmten Orten. Nach Angaben des Kreises Pinneberg gilt die Pflicht täglich zwischen 10 und 17 Uhr in einem dann besonders stark frequentierten Bereich auf der Insel: Zwischen den Anlegeplätzen der Schiffe im Südhafen, vorbei an den Hummerbuden am Südstrand, auf dem Nordseeplatz an den Landungsbrücken bis zur Einkaufsstraße Lung Wai. Außerdem gilt die Regel auch im Bereich rund um den Fahrstuhl zwischen dem sogenannten Unterland und dem Oberland.

Kreis: Abstände können nicht eingehalten werden

Der Kreis Pinneberg spricht von einer Schutzmaßnahme. Nach Angaben der Kreisverwaltung könnten die gebotenen Abstände in den engen Straßen und kleinen Geschäften nicht überall eingehalten werden. "Die Folgen einer Infektionsausbreitung auf der Insel sind deutlich gravierender als auf dem Festland, weil die Kapazitäten der Intensivmedizin auf Helgoland nur in einem eingeschränkten Umfang verfügbar und für eine große Anzahl von schwer erkrankten Personen nicht ausgelegt sind", heißt es zur Begründung in der am Montag veröffentlichten Allgemeinverfügung des Kreises. Die Beförderung von erkrankten Personen zurück aufs Festland ist laut Kreisverwaltung nur unter äußerst schwierigen Bedingungen möglich.

Auch in den Gaststätten in dem Gebiet gilt die Maskenpflicht. Wer nach Helgoland reist, muss an den Schiffen oder am Flugplatz zudem ein zweiseitiges Einreisedokument ausfüllen.

