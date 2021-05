Hansa-Park und Tolk-Schau ab Mitte Juni wieder geöffnet Stand: 20.05.2021 11:53 Uhr Gute Nachrichten für Freizeitpark-Fans: Sowohl der Hansa-Park Sierksdorf (Kreis Ostholstein) als auch die Tolk-Schau bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) wollen im kommenden Monat öffnen.

Die Entwicklung der Corona-Inzidenzen lässt es zu: Freizeitparks in Schleswig-Holstein können wieder öffnen. Der Hansa-Park in Sierksdorf hat deswegen jetzt bekannt gegeben, am 18. Juni wieder zu öffnen. Die Tolk-Schau in Schleswig will schon ab dem 12. Juni wieder Gäste empfangen. Die Nachfrage ist riesig.

Lange Wartezeiten am Telefon

Nach Angaben von Hansa Park-Chefin Claudia Leicht stehen die Telefone nicht still. Bis zu einer Stunde beträgt die Wartezeit in der Hotline. Viele Menschen wollen wissen, worauf sie bei beim Besuch achten müssen. Doch das können derzeit weder der Hansa-Park, noch die Tolk-Schau so richtig beantworten. Beide Parks warten noch auf die konkreten Vorgaben, zumal die aktuelle Landesverordnung bis zum Saisonstart nicht mehr gültig sein wird.

AUDIO: Hansa-Park und Tolk-Schau öffnen im Juni (1 Min) Hansa-Park und Tolk-Schau öffnen im Juni (1 Min)

Viele Fragen offen

Deshalb ist zum Beispiel unklar, ob Besucher, die noch nicht geimpft oder genesen sind, einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Fest steht aber, dass die Gäste ihre Tickets vorher online buchen müssen. Aktuell suchen beide Freizeitparks noch Mitarbeiter. Viele Beschäftigte, besonders aus der Gastronomie, hätten Pandemie-bedingt die Branche gewechselt, heißt es von der Tolk-Schau.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.05.2021 | 08:00 Uhr