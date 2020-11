Günther wirbt für neues Infektionsschutzgesetz Stand: 18.11.2020 12:13 Uhr Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes soll heute im Schnellverfahren durch Bundestag und Bundesrat gehen. Ministerpräsident Günther spricht von einer wichtigen Basis, um auf die Corona-Lage vor Ort zu reagieren.

Der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther (CDU) hat kurz vor der Entscheidung über die geplante Neufassung des Infektionsschutzgesetzes noch einmal dafür geworben. "Ich glaube, in diesen Zeiten ist es folgerichtig, dass es eine gesetzliche Grundlage gibt. Auf dieser Grundlage können wir Länder dann auch entsprechend handeln", sagte er NDR Schleswig-Holstein.

"Auch verantwortliche Entscheidungen in den Ländern treffen"

Die Länder hätten mit der gesetzlichen Neuregelung "einen Instrumentenkasten in der Hand, der es ihnen ermöglicht, individuell und bezogen auf die Lage vor Ort zu reagieren". Zurzeit werde viel mit Verordnungen gearbeitet und es gebe viele Gerichtsverfahren, so Günther, und da sei es leichter, wenn es einen bundesweit einheitlichen Maßstab gebe. "Wofür wir uns immer eingesetzt haben, ist, dass es zwar einen bundeseinheitlichen Maßstab gibt, aber anhand des Infektionsgeschehens auch in den Ländern und Regionen verantwortliche Entscheidungen getroffen werden können", betonte er. Am Nachmittag wird Daniel Günther zu dem Thema eine Rede halten.

AUDIO: Günther: Wichtige Grundlage für die Länder (1 Min)

Kritik von Kubicki

Kritik an der Reform des Infektionsschutzgesetzes kommt unter anderen von FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Die Neufassung stehe nicht auf einer sicheren rechtlichen Grundlage, monierte er. Kubicki kündigte an, man werde das Gesetz gerichtlich überprüfen lassen. "Es war absehbar, dass die Bundeskanzlerin für ihre unbotmäßige Intervention irgendwann die Quittung erhält. Denn über den Infektionsschutz bestimmen die Länder in eigener Verantwortung. Die Runde der Regierungschefs, die Angela Merkel ins Leben gerufen hatte und für die es keine verfassungsrechtliche Grundlage gibt, ist damit an ihr Ende gekommen", schrieb Kubicki in einem Gastbeitrag für Focus Online.

Nachdem Bundestag und Bundesrat der Neufassung zugestimmt haben, soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das neue Gesetz unterschreiben. Dann könnte es in wenigen Tagen in Kraft treten.

