Corona: Landtag diskutiert über Verlängerung des Lockdowns Stand: 20.01.2021 10:39 Uhr In einer Sondersitzung berät der Landtag in Schleswig-Holstein aktuell über die Verlängerung des Lockdowns. Die SPD kündigte an, den Kurs der Landesregierung grundsätzlich mitzutragen.

Es soll nun darum gehen, den Menschen in Schleswig-Holstein wieder Perspektiven aufzuzeigen. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute in der Sondersitzung im Landtag gesagt, in der die Abgeordneten über die beschlossene Verlängerung des Lockdowns berieten. "Wir wollen im Frühling nach Ostern wieder Schritte in die Normalität möglich machen", sagte er. Günther unterstrich aber auch: "Unser aller Ziel muss es sein, vorsichtig zu sein und die Zahlen niedrig zu halten." Die Inzidenzen gingen nicht automatisch mit besserem Wetter nach unten, sondern nur mit strengen Regeln.

Kitakosten werden weiter erstattet

Weil Kitas in Schleswig-Holstein weiter geschlossen bleiben, will das Land den Eltern auch weiterhin die Gebühren ersetzen. Analog dazu werden mit den Betreuungskosten in den Grundschulen verfahren, so der Regierungschef. Was die Kontaktbeschränkungen angeht, plant Schleswig-Holstein eine Sonderregelung für Kleinstkinder. Kinder unter drei Jahren würden kündif aus den Zählungen herausgenommen, sagte Daniel Günther im Landtag.

SPD trägt Kurs der Landesregierung mit

Oppositionsführer Ralf Stegner von der SPD wies in seiner Rede darauf hin, dass die Vorbehalte in der Bevölkerung steigen würden. Dem müsse man Rechnung tragen. Grundsätzlich werde die SPD den Kurs der Landesregierung aber mittragen. Es sei nicht hinzunehmen, dass jeden Tag eine vierstellige Zahl von Menschen in Deutschland sterbe. "Der Gesundheitsschutz hat oberste Priorität."

