Günther vor Corona-Schalte: Unterschiede in Ländern akzeptieren Stand: 28.10.2020 13:11 Uhr Wie kann die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden? Am Nachmittag spricht auch Ministerpräsident Günther mit der Kanzlerin. Er war gestern mit Maßnahmen vorgeprescht.

Heute Nachmittag schaltet sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder zusammen, um darüber zu beraten, wie in der Corona-Pandemie weiter vorgegangen werden soll. Der Entwurf der Beschlussvorlage, der NDR Schleswig-Holstein vorliegt, sieht knallharte Einschränkungen vor. Schleswig-Holstein wird wohl nicht bei allen Punkten mitgehen. So hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gestern unter anderem angekündigt, dass Restaurants im nördlichen Bundesland geöffnet bleiben sollen. Nach der Schalte mit der Kanzlerin, deren Dauer unklar ist, will Günther die Öffentlichkeit über die Ergebnisse für Schleswig-Holstein informieren. NDR.de überträgt im Video-Livestream.

Beschlussvorlage: Kontaktreduzierung "auf ein Minimum"

In der vier Seiten langen Beschlussvorlage für die Gespräche der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten wird die aktuelle Lage als "sehr ernst" beschrieben. Eine erhebliche Kontaktreduzierung "auf ein Minimum" sei erforderlich. In der Öffentlichkeit, so der Plan, dürften sich demnach nur Angehörige von zwei Haushalten treffen.

Die Ministerpräsidenten werden mit der Bundeskanzlerin außerdem darüber diskutieren, ob Institutionen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind - also zum Beispiel Kinos, Theater, Bordelle, Sportanlagen und Fitnessstudios -, geschlossen werden. Auch Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sollen laut Plan untersagt werden.

Gastronomiebetriebe sowie Bars, Clubs und Kneipen sollen laut Beschlussvorlage ebenfalls geschlossen werden. Auf private Reisen sollten die Menschen verzichten, Hotels nur noch für nichttouristische Zwecke öffnen. All das ist geplant, ab dem 4. November bis Ende November - und über all diese Punkte wird heute gerungen und gestritten.

Weitere Informationen Sperrstunde und weniger Kontakte - SH verschärft Corona-Regeln Der Ministerpräsident sagte, dass für drei Wochen landesweit das Regelwerk für 50er-Inzidenzen gelten soll. mehr

Günther hat schon am Dienstag Tatsachen geschaffen

Günther war mit seinen Ankündigungen gestern in die Offensive gegangen. Daher wird es in Schleswig-Holstein unabhängig davon, worauf sich Bund und Länder heute verständigen, vom Wochenende an Kontaktbeschränkungen auf zehn Personen geben - und das bedeutet für Amateure in den Mannschaftssportarten: Training ja, Spiele nein.

Für die Gastronomie soll es eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr geben, außerdem ein Alkoholverkaufsverbot. Veranstaltungen mit maximal 100 Teilnehmern sollen erlaubt sein. Günther hatte betont, man müsse die Unterschiede in den Ländern akzeptieren, denn diese würden die Lebensrealitäten abbilden.

Der CDU-Politiker betonte, Ziel bleibe es, in Schleswig-Holstein das soziale und wirtschaftliche Leben am Laufen zu halten. Er stimmt sich dabei eng mit Mecklenburg-Vorpommern ab - ob es nach der Sitzung weitere noch strengere Maßnahmen gibt, bleibt abzuwarten.

VIDEO: Günther: Kontakte werden stark eingeschränkt (9 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.10.2020 | 18:00 Uhr