Stand: 04.08.2020 18:35 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Landesregierung informiert über Corona-Maßnahmen

Das öffentliche Leben ist wegen der Corona-Pandemie immer noch eingeschränkt, es gelten zahlreiche Corona-Auflagen in Schleswig-Holstein. Nach einem Anstieg der Neuinfektionen ordneten jüngst einige Städte und Kreise wie beispielsweise der Kreis Dithmarschen, die Geimende Büsum sowie Helgoland eine Maskenpflicht für öffentliche Hotspots an. Hier können zum Teil Mindestabstände nicht eingehalten werden, weil der Andrang zu hoch ist. Wie der aktuelle Stand ist und wie es mit den Schutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein weitergeht, darüber wollen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz informieren. NDR.de überträgt die PK ab 11 Uhr im Online-Livestream.

Livestream hier ab 05.08.2020 11:00 Uhr Jetzt live Corona-Maßnahmen: Wie geht es in Schleswig-Holstein weiter? Schleswig-Holstein Magazin - 05.08.2020 11:00 Uhr Die Landesregierung informiert am Mittwoch in Kiel über die künftigen Corona-Auflagen in Schleswig-Holstein. NDR.de überträgt die Pressekonferenz mit Günther und Garg ab 11 Uhr live.

Die bisherige Landesverordnung läuft mit Ende der Sommerferien am Sonntag aus. Die Verordnung beinhaltet Hygiene- und Abstandsregeln sowie Kontaktbeschränkungen für das gesamte öffentliche Leben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.08.2020 | 11:00 Uhr