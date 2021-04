Günther über Corona-Notbremse: "Wir hätten sie nicht gebraucht" Stand: 20.04.2021 17:17 Uhr Der Bund will das Infektionsschutzgesetz ändern und eine Corona-Notbremse einbauen. Diese hätte es für Schleswig-Holstein nicht gebraucht, sagte Regierungschef Daniel Günther im Landtag.

Der Landtag ist in einer Sondersitzung zur geplanten Corona-Notbremse des Bundes zusammengekommen. Mit der Notbremse soll die dritte Corona-Welle gebrochen werden. Sie sieht vor, dass in Kreisen, die drei Tage am Stück eine Inzidenz von 100 übersteigen, bundesweit die gleichen Regeln gelten. "Wir hätten diese Änderungen nicht gebraucht", erklärte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Der für das nördlichste Bundesland beschlossene Stufenplan funktioniere. So sei aus dem Hotspot Flensburg (Inzidenz von mehr als 200) mithilfe einer Kontaktsperre eine Region geworden, die mit die niedrigste Inzidenz in ganz Deutschland habe.

Günther: Brauchen Bundes-Hilfe beim Impfstoff

"Konsequentes Handeln ermöglicht niedrige Zahlen", sagte Günther. Er bedaure, dass der Eindruck entstanden sei, die Länder benötigten beim Management der Corona-Krise die Hilfe des Bundes. Bei der Beschaffung des Impfstoffs sei das der Fall, so Günther, beim Management nicht. Auch Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) sprach von "dramatischen Versäumnissen bei der Impfstoffbeschaffung" durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). "Die Erzählung, der Föderalismus oder die Länder hätten versagt, ist ein Märchen, das mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat", sagte Stegner.

Dennoch gebe es aus Sicht des Bundes die Notwendigkeit, beim Infektionsschutzgesetzt nachzuschärfen, erklärte Regierungschef Günther. Und das verstehe er, sagte Schleswig-Holsteins Regierungschef. Denn zu wenige Länder hätten sich an die Anfang März bei einem Bund-Länder-Gipfel beschlossene Notbremse-Regelung gehalten.

VIDEO: Stegner zur Corona-Notbremse: Länder haben nicht versagt (19 Min)

Stegner: Nicht hinter jeder Landesgrenze neu interpretieren

Akzeptanz für Corona-Maßnahmen werde auch dadurch geschaffen, "dass nicht hinter jeder Landesgrenze eine eigene Interpretation beginnt", nahm Oppositionsführer Ralf Stegner (SPD) Bezug auf die von Günther angesprochene, im März beschlossene Notbremse-Regelung. Man rede nun über eine Notbremse für Regionen, "in denen angesichts von Inzidenzen über 100 dringend etwas passieren muss", so der SPD-Fraktionschef im Landtag, der einen bundeseinheitlichen Maßstab grundsätzlich begrüßte.

Jamaika-Koalition lehnt automatische Ausgangssperre ab

Regierungschef Günther machte deutlich, dass die Jamaika-Koalition eine automatische Ausgangssperre ab einer Inzidenz von 100 weiterhin nicht für angemessen halte. Auch Stegner forderte, dass es weiter möglich bleiben müsse, "am Abend die Enge der eigenen Mietwohnung zu verlassen - nicht nur, wenn man einen Hund hat". Auch Sport nach Feierabend müsse möglich bleiben. Ausgangssperren seien ein großer Einschnitt der Freiheitsrechte, so Stegner. In der Gesamtheit schaffe das neue Infektionsschutzgesetzt jedoch mehr Nachvollziehbarkeit und Transparenz.

Ministerpräsident: Teile des Gesetzes in SH wie eine Lockerung

Teile des Gesetzes seien im Vergleich zu bisherigen Regelungen in Schleswig-Holstein eher eine Lockerung, so Ministerpräsident Günther. Der Regierungschef sprach diesbezüglich von "Bauchschmerzen" der Koalition. Dennoch werde man sich dem Gesetz im Bundesrat nicht verweigern und auch nicht den Vermittlungsausschuss anrufen. "Aber wir hätten uns gewünscht, dass deutlich mehr differenziert wird", erklärte Günther. Der reine Blick auf die Inzidenzen sei nicht angemessen. Dennoch sollten alle Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein wissen, dass sich überall dort, wo die Inzidenzen unter 100 liegen, "überhaupt nichts ändert". Über 100 sei mit "leichten Änderungen" zu rechnen.

Gesetzesänderungen könnten ab kommender Woche greifen

Am Mittwoch und Donnerstag sollen die Änderungen im Infektionsschutzgesetz in Bundestag und Bundesrat abgesegnet werden. Ist das der Fall, könnte die durch die Änderungen vorgesehene Corona-Notbremse ab kommender Woche greifen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.04.2021 | 17:00 Uhr