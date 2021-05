Günther findet Modellregion-Konzept aus SH vorbildlich Stand: 11.05.2021 08:24 Uhr Die Modellregionen in Schleswig-Holstein sind bisher ein Erfolg. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) findet: Das Konzept kann ein bundesweites Vorbild sein.

Niedrige Inzidenzen und ein gutes Testkonzept seien dabei die Grundlage dafür, dass Tourismus zu Corona-Zeiten funktionieren kann, so Günther Montagabend in einem ARD-Extra. Es sei wichtig, dass Schleswig Holstein mit seinen niedrigen Sieben-Tage-Inzidenzen eine Vorreiterrolle übernehme. Daniel Günther betonte: Aktuell beweise Schleswig Holstein, dass Touristen und die Öffnungen eben keine Treiber seien. Die Inzidenz-Werte sinken auch in den Modellregionen, das zeige dass es klappen könne, so Daniel Günther.

Günther: "Wir sind streng, wenn die Zahlen nach oben gehen"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt davor gewarnt, dass sich die Länder bei den Tourismusangeboten nicht überbieten dürften. Daniel Günther findet diese Sorge angemessen: "Deswegen ist es ja auch richtig, dass ein Land wie SH eine Vorreiterrolle übernimmt", sagte er. "Wir richten uns nach allen Stufenplänen und im Übrigen sind wir auch immer besonders streng, wenn die Zahlen nach oben gehen." Nach der Schleiregion mit Eckernförde, dem Kreis Nordfriesland und der Inneren Lübecker Bucht hatte am Montag Büsum unter strengen Auflagen unter anderem Hotels und Gaststätten geöffnet.

