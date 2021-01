Corona: Günther sieht wenig Chancen für Lockerungen im Januar Stand: 04.01.2021 20:20 Uhr Die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Dienstag darüber, wie es mit dem Lockdown weitergeht. Ministerpräsident Günther geht nicht davon aus, dass die Corona-Maßnahmen im Januar gelockert werden.

Die Zahl der Menschen, die mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus und auf der Intensivstation behandelt werden müssen, steigt weiter. Auch wenn Schleswig-Holstein im Bundesvergleich gut dasteht, hält Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Zahl der Neuinfektionen für zu hoch. Zudem seien noch nicht alle Zahlen der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr erfasst. "Eine genaue Prognose, wie sich das Infektionsgeschehen im Land entwickelt, kann man erst Mitte Januar abgeben“, sagte Günther NDR Schleswig-Holstein. "Dann müssen wir über weitere Stufen reden, inwiefern Lockerungen, nicht nur in unserem Bundesland, sondern insgesamt in Deutschland, wieder möglich sein können." Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag sei nicht mit Lockerungen für diesen Monat zu rechnen.

Schulen sollen zuerst wieder öffnen

Wenn sich das Infektionsgeschehen bis Mitte Januar positiv entwickelt, sieht Günther auch die Chance, dass die Präsenz an Schulen und Kitas wieder über die Notbetreuung hinaus möglich sein wird. Über den Zeitpunkt wolle die Koalition nach der Ministerpräsidenten-Konferenz am Dienstag beraten. Kitas und Schulen sollen allerdings zuerst wieder öffnen können. Im Hinblick auf die Verlängerung des Lockdowns sagte Günther: "Wir gucken schon darauf, dass diese Öffnungen deutlich früher erfolgen als der gesamte Drei-Wochen-Zeitraum, den wir jetzt festlegen werden." Die Kultusminister-Konferenz hatte für die Öffnung der Schulen einen Stufenplan vorgeschlagen, der zunächst Präsenzunterricht für die Klassen 1-6 vorsieht.

Sondersitzung im Landtag

Am Donnerstag soll dann eine Sondersitzung des Landtages stattfinden, in der über die mögliche Verlängerung der Corona-Maßnahmen diskutiert werden soll. Das schrieb der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christopher Vogt, auf Twitter.

Günther kritisiert Impfstoff-Debatte

Scharf kritisierte Günther gegenüber NDR Schleswig-Holstein die Diskussion über Impfstoffengpässe: "Die aufgehitzte Debatte auf Bundesebene halte ich für vollkommen unseriös." Die Impfstrategie des Bundes hält der Ministerpräsident für richtig. Es sei gut gewesen, auf verschiedene Mittel zu setzen. Günther warb um Geduld, in ein paar Wochen werde die Zahl der Impfdosen steigen.

