Großer Andrang bei AstraZenca-Impfaktionen im Norden Stand: 11.06.2021 16:00 Uhr Das Land hat zusätzliche Sonder-Impfaktionen mit dem Impfstoff von AstraZeneca in Impfzentren gestartet. In Husum und Neumünster war die Nachfrage hoch. In Lübeck startet die Aktion morgen.

Ab heute wird in Neumünster und Husum, ab morgen auch in Lübeck AstraZeneca verimpft - auch ohne Aktion. Diese Sonder-Impfaktion läuft bis zum 30. Juni. Kommen dürfen alle, die volljährig sind.

Garg: "Rückmeldungen phänomenal"

In Neumünster waren schon nach einer Stunde 150 Impfplätze für den Tag vergeben. Bis zum Mittag waren alle 300 zur Verfügung stehenden Dosen vergriffen. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) ist zufrieden: "Die Rückmeldungen aus Neumünster sind phänomenal." Diese Aktion wird nun täglich wiederholt - auch in Husum.

Auch Zweitimpfung möglich

Dort ist für die Sonderaktion ein mobiles Impfteam auf dem Messegelände. Die ersten Impfwilligen waren bereits zwei Stunden vor dem Start am Mittag vor Ort. Nach Angaben des Koordinators der Aktion, Bernd Petersen, ist es in Husum auch möglich, nur seine Zweitimpfung zu bekommen, egal wo man die erste bekommen hat. Voraussetzung: Die Impfung ist mindestens fünf Wochen her: "Jeder der kommt, wird aufgeklärt und wenn alles passt, geimpft."

Ausweis und Impfpass mitbringen

Die Impfaktion findet in Neumünster und Husum und ab Samstag auch in Lübeck täglich von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr statt. Impfwillige müssen Ausweis und - wenn möglich - ihren Impfausweis mitbringen, sowie die Formulare von der Homepage des Gesundheitsministeriums für die Impfung mit einem Vektor-Impfstoff. Mit Wartezeiten muss bei den Aktionen gerechnet werden, je nachdem wie stark die Sonderaktionen in Anspruch genommen werden und wie viel Impfstoff verfügbar ist.

Die Zweitimpfung soll dann fünf Wochen später stattfinden - obwohl die Ständige Impfkommission (STIKO) die Zweitimpfung erst nach zwölf Wochen empfiehlt, da dies die Wirksamkeit erhöht. Zugelassen ist die Zweitimpfung aber für einen Zeitraum von vier bis zwölf Wochen.

Priorisierung fällt auch in SHs Impfzentren

Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Wirkstoff von AstraZeneca in erster Linie Menschen über 60 Jahren zu spritzen. Bei jüngeren Menschen soll die Entscheidung im Aufklärungsgespräch mit dem Arzt getroffen werden. Wer aus den drei priorisierten Impfgruppen noch keinen Termin für eine Impfung bekommen hat, sollte sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums jetzt noch für einen Termin im Impfzentrum registrieren lassen. Genau wie jetzt bereits in den Hausarztpraxen wird die Priorisierung laut Gesundheitsministerium ab 14. Juni auch in den Impfzentren aufgehoben. Denn die Nachfrage in den ersten drei Gruppen sinkt.

Impfdosen werden an NRW ausgeliehen

Vor dem Hintergrund der begrenzten Haltbarkeit des AstraZenaca-Impfstoffes aus Dänemark bis zum 30. Juni und einer entsprechenden Anfrage wird Schleswig-Holstein zudem vorübergehend 20.000 Dosen AstraZeneca an Nordrhein-Westfalen ausleihen, die dort im Juni für erforderliche Zweitimpfungen genutzt werden.

