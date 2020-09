Stand: 21.09.2020 12:53 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Grippe-Impfstoff in SH könnte knapp werden

Um zusätzlich zur Corona-Pandemie in diesem Jahr keine große Grippewelle zu haben, raten Mediziner und auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu, sich impfen zu lassen. "Der Impfstoff wird in diesen Tagen von den Apotheken an die Praxen ausgeliefert, so dass ab Mitte September eine Impfung möglich ist", sagte die Monika Schliffke von der Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) kürzlich. Angesichts der Covid-19-Pandemie sei die Grippeschutzimpfung vor allem für Risikogruppen dringend zu empfehlen. Dabei geht es darum, Superinfektionen mit anderen gefährlichen Erregern zu vermeiden, aber auch darum, die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen Grippe möglichst gering zu halten, um das Gesundheitssystem zu entlasten.

AUDIO: Ärzte befürchten Engpass bei Grippe-Impfstoff (1 Min)

Impfstoff könnte im November knapp werden

Doch offenbar steht gar nicht genug Grippe-Impfstoff zur Verfügung. Der Grund: "Es wollen sich aktuell so viele impfen lassen wie noch nie", sagt der Vorsitzende des Hausärzteverbands in Schleswig-Holstein, Thomas Mauerer. Schon jetzt hätte er bei sich in der Praxis 50 Prozent mehr geimpft als in den Vorjahren. In mehreren Praxen gibt es schon lange Wartelisten. Maurer befürchtet, dass der Impfstoff etwa im November ausgehen könnte, wenn es mit der Nachfrage so weitergehe. Aktuell spricht er deshalb aktiv nur Risikopatienten - also Schwangere, ältere Menschen oder Vorerkrankte - an, ob sie sich impfen lassen wollen.

