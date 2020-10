Garg appelliert: An Halloween nicht um die Häuser ziehen Stand: 30.10.2020 08:17 Uhr Mitten in der Pandemie von Haus zu Haus zu ziehen, hält Gesundheitsminister Garg für keine gute Idee. Er empfiehlt, Halloween in diesem Jahr anders zu feiern.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat sich dafür ausgesprochen, Halloween in diesem Jahr anders zu begehen als sonst. Umzüge um die Häuser und eine Pandemie sind seines Erachtens nicht vereinbar: "Vor dem Hintergrund rate ich allen kleinen Geistern Halloween in der Familie zu feiern, aber nicht auf die Straße zu gehen, nicht von Haus zu Haus zu ziehen." Angesichts der steigenden Infektionszahlen und der auf Bund-Länder Ebene getroffenen Vereinbarungen empfiehlt er, zu Hause zu bleiben.

"Ansteckungsrisiko ist hoch"

Zuvor hatte auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) vor einem hohen Ansteckungsrisiko bei üblichen Halloween-Bräuchen gewarnt. Der aus den USA stammende Grusel-Brauch wird in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November begangen - also zwischen dem evangelischen Reformationstag und dem katholischen Hochfest Allerheiligen. In der Dämmerung ziehen als Geister, Monster oder Hexen verkleidete Kinder durch die Straßen und fordern von ihren Nachbarn Süßigkeiten.

