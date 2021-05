Freude und Skepsis: Reaktionen auf die Öffnungs-Pläne in SH Stand: 06.05.2021 17:00 Uhr Ab Mitte Mai gibt es in Schleswig-Holstein in der Corona-Pandemie weitere Öffnungsschritte. Viel Freude in Tourismus, Gastronomie und Sport steht auch Skepsis gegenüber.

Nach vielen Monaten des Lockdowns werden die Corona-Maßnahmen in einzelnen Bereichen im Land gelockert. Restaurantbesuche drinnen, Kontaktsport draußen, Hotelübernachtungen: Vieles wird wieder möglich, wenn auch unter strengen Corona-Auflagen. Die ersten Reaktionen aus den Bereichen Gastronomie, Tourismus und Sport enthalten Erleichterung und Freude darüber, dass es wieder losgehen kann. Gleich danach fallen dann allerdings Sätze, die mit "aber" beginnen.

Mammutaufgabe für Gastronomen

"Es ist ist natürlich nicht so, dass man einfach die Türen wieder aufmacht und alles ist wie früher", sagt eine Hotelbetreiberin in Itzehoe. Es werde eine organisatorische Mammutaufgabe, für die nur zehn Tage Zeit bleibt. So müssen unter anderem Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt und Schulungen für die Testung der Mitarbeiter in der eigenen Belegschaft organisiert werden. Fast alle Gastronomen sind sich aber einig: "Hauptsache kein Hin und Her." Dazu passt auch der fast schon flehende Seufzer eines Hotelbetreibers aus Rendsburg: "Lasst uns endlich wieder unseren Job machen!"

AUDIO: Lockerungen: Reaktionen aus dem Land (1 Min) Lockerungen: Reaktionen aus dem Land (1 Min)

Kulturverband fordert Stufenkonzept

Die angekündigten Lockerungen besagen auch, dass Veranstaltungen im Außenbereich für Gruppenaktivitäten bis zu 25 Teilnehmern möglich sein werden - wenn es sich dabei nicht um private Feierlichkeiten handelt. Auf Märkten, wie zum Beispiel einem Flohmarkt, dürfen sich dann bis zu 100 Menschen aufhalten.

Der Landeskulturverband fordert, dass die Landesregierung nun, wie angekündigt, kommende Woche ein Stufenkonzept für den Veranstaltungsbereich vorlegt. Der Verbandsvorsitzende Guido Froese erhofft sich dadurch Klarheit und eine Planungssicherheit: "Wir brauchen ein deutliches Signal dafür, welche Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich unter welchen Bedingungen möglich sind."

Für ihn wäre es denkbar, dass, wie beim Tourismus auch, die Bedingungen aus den Modellprojekten übertragen werden. "Dinge wie Testszenarien, Kontaktnachverfolgung, personalisierte Tickets - das ließe sich sicher auch auf viele andere Kulturbereiche übertragen", sagt der Vorsitzende des Landeskulturverbandes.

Landessportverband: "Ein riesengroßer Schritt nach vorne"

Wesentlich euphorischer ist der Landessportverband (LSV) am Tag nach den Lockerungsankündigungen. Ab 17. Mai dürfen wieder bis zu 20 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren draußen Kontaktsport treiben, also beispielsweise Fußball spielen. Für Erwachsene gibt es eine Grenze von 10 Sportlern. Von einem "großartigen Ergebnis für den Sport" spricht Thomas Niggemann vom LSV: "Das ist ein riesengroßer Schritt nach vorne. Wir haben ja immer wieder gesagt, dass den Kindern und Jugendlichen diese Bewegung über Monate extrem gefehlt hat." Der Sportverein sei außerdem weit mehr als ein Bewegungsort - sondern auch ein Lernort. Der LSV freut sich außerdem darüber, dass wieder Wettkämpfe im Sport stattfinden dürfen - zumindest in kontaktarmen Sportarten mit Negativtest, draußen und ohne Zuschauer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2021 | 17:00 Uhr